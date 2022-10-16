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尼莎颱風海警今晚20:30解除！北台灣超大豪雨炸到明天

▲由於尼莎颱風路徑往南偏移，中央氣象局將在今晚20:30解除海上颱風警報。但特別提醒，目前共伴效應影響下，北部及東半部地區強降雨還是會持續到明天。（圖／翻攝中央氣象局官網）
▲由於尼莎颱風路徑往南偏移，中央氣象局將在今晚20:30解除海上颱風警報。但特別提醒，目前共伴效應影響下，北部及東半部地區強降雨還是會持續到明天。（圖／翻攝中央氣象局官網）

記者張勵德/綜合報導

2022-10-16 18:21:43

第20號颱風「尼莎」今下午17時持續通過巴士海峽，不過暴風圈已經有逐漸脫離的現象。根據氣象局公布的最新資料，尼莎還是沒有「減胖」，意思是近3小時內變化並不大，7級暴風半徑仍在200公里，近中心最大風速每秒還在30公尺，相當於11級風。由於尼莎目前變化不大，氣象局預計將於今（16）晚間20：30分解除海上颱風警報。不過氣象局也提醒，海警解除不代表尼莎颱風威脅遠離，受到颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北部及東半部地區強降雨還是會持續，也極有可能在今晚轉為中颱，並至少會持續到明（17）日，包括台北、宜蘭山區預估總雨量上看1100毫米，新北、桃園山區總雨量也上看700~800毫米，提醒民眾要持續留意豪雨威脅。

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目前根據氣象局最新資料來看，截至今日傍晚5時為止，尼莎颱風中心位置在鵝鑾鼻南南西方約300公里海免上，以時速16公里速度向西轉西南西移動，7級風暴風半徑約200公里，10級風暴風半徑約70公里，目前維持在輕度颱風上限，強度還有發展空間，預報員徐仲毅也提醒：「很有可能在今晚轉為中颱。」

豪雨部分，目前氣象局持續針對中部以北及東半部等12縣市發布豪雨特報，受到颱風外圍環流影響，今日宜蘭縣、桃園市山區有局部大豪雨或超大豪雨，新北市、基隆市地區及台北市、新竹縣山區有局部豪雨或大豪雨，台中市山區及臺北市、桃園市、宜蘭縣、花蓮縣有局部大雨或豪雨，新竹縣、臺東地區、恆春半島及南投、高雄、屏東山區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石及溪水暴漲，低窪地區請慎防淹水。

另外針對未來幾天降雨狀況，氣象局表示未來隨著尼莎颱風逐漸南移，雨勢漸漸由東北季風主宰，預估到週二都還是會有局部大雨或豪大雨發生，雨彈也漸漸往北移動。根據預測圖來看，週二有望只剩下北北基、宜蘭地區持續降雨，且伴隨著秋冬換季氣溫變涼，請民眾多加注意，隨身攜帶雨具以及保暖衣物。

風力方面，雲林以北、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、馬祖易有9至10級強陣風，東半部、嘉義、臺南沿海空曠地區及蘭嶼、綠島、金門亦有較強陣風，提醒民眾未來幾天請勿前往海邊活動。

最後，氣象局認為尼莎颱風隨著路徑持續往南偏移，預期對巴士海峽附近海域威脅降低，因此氣象局將在今晚20:30解除海上颱風警報，後續颱風動向氣象局也會持續跟進。

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