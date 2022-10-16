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未提九二共識？習近平二十大「挑重點講」　書面仍有寫

▲中共總書記習近平在二十大發表政治報告，遭曝僅「挑重點講」。（圖／美聯社／達志影像）
▲中共總書記習近平在二十大發表政治報告，遭曝僅「挑重點講」。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

2022-10-16 17:43:02

中共二十大於16日上午召開，中共總書記習近平在會中發表了政治報告，全場演說耗費約1小時50分鐘，途中頻頻喝水、潤喉，但相較於2017年的十九大連講約3個小時，此次演說不但未讀完全文，時間也縮短了不少。另外引起外界注意的是，總結對台工作時，習近平在報告中隻字未提「九二共識」，僅稱「反分裂、反鬥爭」、「展示維護國家主權和領土完整反對台獨的堅強決心和能力」。但根據完整的書面報告，不僅有提到「九二共識」，還提及了「一中原則」，並強調兩岸同胞血脈相連，是血濃於水的一家人。

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中國共產黨第20次全國代表大會16日在北京人民大會堂開幕，習近平發表政治報告，總結19大以來的政績，也提及18大以來的10年。不過除了報告內容之外，外界也十分關注習近平發表政治報告的時長。

相較於2017年的十九大，報告多達3萬2000字，習近平耗費約3個小時唸完全文，今年習近平的政治報告選擇「挑重點」而非「全文」，約耗費2小時，較十九大少了1小時。由於2002年，時任總書記、當時76高齡的江澤民在十六大時，因年事已高，因此「挑重點」進行政治報告。這次習近平讀重點而非全文，也讓外界關注其精神與身體狀況。

▲中共二十大於16日早上開幕，中共總書記習近平向大會發表政治報告。（圖／擷取自CCTV直播）
▲在涉台部份，習近平演說並未提到「一個中國」原則以及「九二共識」。（圖／擷取自CCTV直播）
不過在涉台部份，習近平演說中並未提及「一個中國」原則以及「九二共識」，而是凸顯「維護國家主權和領土完整」，以及「反對台獨的堅強決心和強大能力」，但看到完整的書面報告，就能發現習近平也進行了「簡化」。

在完整的書面報告中，涉台工作的部分全文提及，解決台灣問題、實現祖國完全統一，是黨矢志不渝的歷史任務，是全體中華兒女的共同願望，是實現中華民族偉大復興的必然要求。堅持貫徹新時代黨解決台灣問題的總體方略，牢牢把握兩岸關係主導權和主動權，堅定不移推進祖國統一大業。

在書面報告中更重申，和平統一、一國兩制」方針是實現兩岸統一的最佳方式，對兩岸同胞和中華民族最有利，並稱我們堅持「一個中國原則」和「九二共識」，在此基礎上，推進同台灣各黨派、各界別、各階層人士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。我們堅持團結廣大台灣同胞，堅定支持島內愛國統一力量，共同把握歷史大勢，堅守民族大義，堅定反獨促統。

報告並提及，兩岸同胞血脈相連，是血濃於水的一家人。「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，深化兩岸各領域融合發展，完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。」

最後報告強調，「台灣是中國的台灣。解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定。我們堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但決不承諾放棄使用武力，保留採取一切必要措施的選項，這針對的是外部勢力干涉和極少數『台獨』分裂分子及其分裂活動，絕非針對廣大台灣同胞。國家統一、民族復興的歷史車輪滾滾向前，祖國完全統一一定要實現，也一定能夠實現。」


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