台中輔選才說「由下屬執行SOP」 柯文哲傍晚提前返台北
北台灣遭尼莎颱風外圍環流雨炸，台北市長柯文哲卻以民眾黨主席身份，整天在中部助選。下午他才說「一個健全的政府，不管長官在哪裡，底下人員都有SOP自動自發進行」，傍晚卻突然決定提前回台北，取消為太平區市議員候選人葉諾凡戰車掃街、一中街徒步掃街的行程。
受尼莎颱風外圍環流和東北季風共伴效應影響，北台灣山區豪雨狂炸，行政院長蘇貞昌、新北市長侯友宜先後取消輔選行程，各自回應變中心坐鎮，下午蘇貞昌並向留在台中輔選的柯文哲喊話：「希望每一個首長都能體認到，人民生命財產比選舉輸贏重要」。
柯文哲回應媒體提問時回嗆：「一個健全的政府，不管長官在哪裡，底下人員都有SOP自動自發進行，才是文明國家的做法。」強調已有副市長彭振聲、消防局長吳俊鴻等人坐鎮，自己人雖不在台北，但一直透過通訊軟體掌握狀況。
柯文哲今（16）日上午8時即到南投縣為縣黨部主委簡千翔輔選，預計展開一整天嗡嗡嗡的輔選行程，晚間9時以後才返回台北。但台灣民眾黨台中市黨部晚間6時許發出通知，表示「柯主席心繫災情，取消後面行程，已前往高鐵站回台北」。
至於晚間尚未完成的2個輔選行程，傍晚5點半開始的太平區的戰車掃街，由市議員候選人葉諾凡團隊自己進行；晚上8點半一中街的徒步掃街則完全取消。