中共不放棄對台武力 林佳龍：支持捍衛台灣主權的民進黨
民進黨新北市長候選人林佳龍今（16）日下午與新北市議員候選人李宇翔在新北市林口區舉辦林口聯合總部成立大會，針對媒體詢問中共總書記習近平在中共20大強調對台灣決不承諾放棄使用武力，林佳龍表示，中共已經文攻武嚇，且滲入台灣操縱國內政治，因此年底九合一的選舉，一定要全力支持能夠捍衛台灣主權的民主進步黨；強調自己的立場很清楚，但對手、國民黨新北市長侯友宜一再迴避，國民黨已失去站在台灣主權的立場。
林佳龍表示，對台灣人來講，必須堅定台灣主權是台灣人民的，台灣的未來前途也只有台灣人民能夠來決定，我們不接受一個中國、九二共識，或是其他把台灣視為中國的一部分的主張，因為中共已經文攻武嚇，而且滲入到台灣操縱國內政治，因此年底九合一的選舉，就是一個國際上在觀察台灣的重要指標，就是台灣民意到底對於習近平、20大的對台政策反應是什麼？
林佳龍強調，年底的選舉選民要去看政黨跟他的候選人在國家定位上面的立場，要能捍衛台灣主權，反對中國對台灣問題以及所謂統一政策的白皮書，才能夠有主權，才能夠有產權，也才會有人權，而民主就是我們用人民作主來捍衛跟伸張台灣的產權、主權與人權。