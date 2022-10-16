二十大金句！「解決台灣問題」登微博熱搜 網喊必須統一
中國共產黨第20次人民代表大會於16日開幕，中共總書記習近平在大會中進行政治報告，其中談到涉台工作時，他表示「解決台灣問題是中國人自己的事」。在報告結束後，這句話不僅成為「二十大報告金句」，更登上了微博熱搜，瀏覽數已經超過2.9億。就連官媒評論區都刷滿一排「祖國必須統一！」、「中國內政，不許別插手！」等留言。
習近平16日在二十大上發表政治報告，談及未來5年對台方針，他表明「祖國完全統一一定要實現」，並強調「解決台灣問題是中國人自己的事，要由中國人來決定」，雖一度表明堅持以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景，但仍表明「絕不承諾放棄使用武力」。在涉台工作段落結束後現場鼓掌聲超過20秒，各大官媒也紛紛進行以頭條進行報導。「解決台灣問題是中國人自己的」更登上了微博熱搜榜，並且名列前茅，僅次於「二十大報告金句」，瀏覽數已經超過2.9億次。
其中中國官媒《央視》的相關貼文，更被置頂在熱搜話題，有高達21.5萬人按讚，累積2.3萬次轉發。中國網友紛紛留言表示，「中國內政，不許別國插手」、「祖國統一大業，不可阻擋」，還有網友表示「祖國疆土一寸不讓，台灣終歸會回到祖國懷抱」。