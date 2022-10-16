王真琳搶金鐘「紅內褲過香爐」 3年男友不想結婚跑了
33歲王真琳以《四樓的天堂》角逐第57屆金鐘獎最佳女配角，日前受訪宣布與交往3年的小5歲男友情斷，因為王真琳渴望婚姻，男方卻還沒有結婚的打算，王真琳淚崩坦承兩人早已分手半年，但是還住在一起，前男友正在找房子，月底就會搬離愛巢。
王真琳從政大傳播研究所畢業以後開始演戲，媽媽覺得她沒有什麼成績，希望她轉行換工作，這次與于子育、李杏、陳庭妮、劉品言、謝瓊煖等人一起入圍，對她來說是個里程碑，也希望這份喜悅能與媽媽一起分享，「因為入圍的其他人都非常優秀，媽媽覺得我能跟那麼多優秀的人一起入圍很開心。」
王真琳在《四樓的天堂》受到同門師兄范少勳幫助很多，「他跟我說演戲不是自己拼拼圖，是要跟整個團隊一起拼圖，我覺得這句話對我的影響很大。」但是她的入圍感言漏掉范少勳，讓對方有點難過，她解釋：「我那時候就偷吃步，拿公司給的感言發IG嘛！」
首次走金鐘獎紅毯，王真琳打算將紅色內衣褲拿去過香爐，「包起來過個3圈！」象徵一個好兆頭，她也期待在典禮遇到劉冠廷，「我前年擔任金馬獎的遞獎大使，當時我有祝福冠廷，沒想到那年我負責男配角的遞獎，他剛好就順利上台領獎。」
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