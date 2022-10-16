獅子會環島送愛 騎乘重機為偏鄉學童分送書包和文具

連續 9 年送愛到全台 20 所偏鄉小學的機車環島助學計畫，今年是由國際獅子會 300-D1 區城鄉傳愛委員會 2022-2023 年度承接舉辦，今 (16) 日上午 9 時許從歸南北極殿集結祈福出發，雖天空飄著綿綿細雨，仍抵擋不住成員送愛的決心， 8 輛重機伴隨著「鳳天神鼓」慷慨激昂的鼓聲緩緩前進，將完成 6 天 5 夜環島行善計畫。

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國際獅子會 300-D1 區城鄉傳愛委員會 2022-2023 年度夢想啟航．愛心無界之「獅子寶寶環島送愛心 ~ 助學計畫」，此次獅子寶寶環島送書包關懷活動，邀集各區獅子會分會一同參與，協辦單位有 300-D1 區第一副總監蘇明宙、常務監事戴榮裕、駐區總監特別助理吳沛陵、黃裕洲、 D1 區第一分區、第四分區所屬分會、雲林縣會、麥寮會、同心會、嘉鳳會、新化會暨全體獅友、歸仁會、南瀛會、惠群會、自強會、博仁會、成功會、博愛會、延平會、 14-15 會長聯誼會、 G2 區仁友獅子會、成功獅子會、第四專區、遠東獅子會、 F 區中興獅子會、獅子騎院、永康青商特友會主席陳長椿、台南維斯脊髓神經復健診所、崧柏電子有限公司、翰衛勞務 ( 國際證照 ) 管顧公司、救國團平鎮區團委會、社團法人桃園市觀護協會、桃園市中路交流協會、昕詠工程有限公司、陳永發及各區領導獅友共同發揮大愛精神來贊助此次的活動，提供需要幫助的孩童兼具美觀與實用的優質書包。

▲獅子會8輛重機載著眾人滿滿的愛心，往第一站偏鄉小學緩緩前進（圖／記者張振興攝，2022,10,16）

「鳳天神鼓」今日擔任北極殿主委獅子寶寶環島送愛心啟航儀式開鼓，團員們是由一群喜愛打鼓的大朋友和教師群所組成，在林韻慈老師細心的教導下，為鼓樂傳承付出很多的心力，今年第 3 年與北極殿合作舉辦議長盃和運動愛台灣的活動，獲得許多掌聲與邀約不斷。

▲動作整齊畫一架勢十足的「鳳天神鼓」，為機車環島助學計畫獻上慷慨激昂的鼓聲（圖／記者張振興攝，2022,10,16）