專訪／樂天女孩籃籃入圍金鐘　對胡瓜「反差萌」愛不釋手

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浩角翔起是籃籃首次合作的主持搭檔，2位貴人前輩都帶給她不同的啟發，籃籃透露去年首次擔任跨年晚會主持人的前一晚，緊張到不行，浩子卻告訴她「放過自己吧」，形容對方是個感性的心靈導師，私下都會傳訊息關心，而阿翔則比較會針對外在的表現做提點，也是自己與胡瓜之間的橋梁，「他很樂意幫我跟瓜哥培養默契，減少我們磨合的時間。」
從菜鳥來賓晉升到節目主持人，籃籃自認起初搭檔胡瓜有些緊張，花了將近半年的時間，狀態才比較放鬆，「我當初很怕踩到他的地雷，畢竟我還是新人，擔心無意間惹怒他，導致我有一陣子都縮頭縮尾，沒辦法好好表現，而瓜哥可能對我也還沒有安全感，怕我沒接到效果，對我也是一種扣分。」也不忘感謝阿翔願意當中間人指導，拉近自己與胡瓜的距離。
談到胡瓜鮮少人知道的一面，籃籃突然興奮起來，覺得他的反差萌相當有趣，還形容他表面上是撐得住場面、全能型的主持大哥，私下卻是一位親民的前輩，「他很常在休息室問我有關3C產品的問題，在生活上很願意求助我們，還很喜歡小朋友愛吃的零食和巧克力。」
籃籃未來想嘗試挑戰型節目，想邀請一樣瘋狂的浩子一同主持，「像是去玩高空彈跳、飛行傘等，那種解鎖人生成就、極限運動的節目。」笑說與浩子都是會往前衝的個性，但也因常在錄影時打架，讓阿翔很頭痛，「我們夏天會玩泥巴大戰，原本只是捉弄，但在雙方都堅持反擊的情況下，最後就會變成鬥毆場面。」