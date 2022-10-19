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專訪／樂天女孩籃籃入圍金鐘　對胡瓜「反差萌」愛不釋手

▲「樂天女孩」籃籃今年首度入圍金鐘。（圖／記者朱永強攝）
▲「樂天女孩」籃籃今年首度入圍金鐘。（圖／記者朱永強攝）

記者侯家瑜/專訪

2022-10-19 17:00:00

「樂天女孩」隊長籃籃7月剛滿26歲，除了活躍於啦啦隊之外，近年還跨足演藝圈擔任主持人，而手上已有3個節目的她，今年也與胡瓜、阿翔、浩子、郭忠祐和賴慧如，以節目《綜藝大集合》入圍金鐘獎「綜藝節目主持人獎」，而在專訪過程中談到胡瓜，籃籃格外興奮，分享他私下反差萌的一面。

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▲《綜藝大集合》主持人郭忠祐（左起） 、籃籃、胡瓜、阿翔、賴慧如。（圖／民視提供）
▲《綜藝大集合》主持人郭忠祐（左起） 、籃籃、胡瓜、阿翔、賴慧如。（圖／民視提供）
畢業於表演藝術科系的籃籃，在2017年「Lami Girls星計畫」中獲得冠軍頭銜，笑說原本夢想成為一位漂亮女明星，卻誤打誤撞當上諧星，「我很幸運被一間有節目的經紀公司相中，潛力也被發現，於是就慢慢從來賓，變成主持人，主持邀約接踵而來。」

▲籃籃在2017年「Lami Girls星計畫」中獲得冠軍頭銜。（圖／籃籃IG）
▲籃籃在2017年「Lami Girls星計畫」中獲得冠軍頭銜。（圖／籃籃IG）
浩角翔起是籃籃首次合作的主持搭檔，2位貴人前輩都帶給她不同的啟發，籃籃透露去年首次擔任跨年晚會主持人的前一晚，緊張到不行，浩子卻告訴她「放過自己吧」，形容對方是個感性的心靈導師，私下都會傳訊息關心，而阿翔則比較會針對外在的表現做提點，也是自己與胡瓜之間的橋梁，「他很樂意幫我跟瓜哥培養默契，減少我們磨合的時間。」

▲籃籃透露阿翔是她與胡瓜之間的橋樑。（圖／經紀人提供）
▲籃籃（左一）透露阿翔（右二）是她與胡瓜（左二）之間的橋梁。（圖／經紀人提供）
從菜鳥來賓晉升到節目主持人，籃籃自認起初搭檔胡瓜有些緊張，花了將近半年的時間，狀態才比較放鬆，「我當初很怕踩到他的地雷，畢竟我還是新人，擔心無意間惹怒他，導致我有一陣子都縮頭縮尾，沒辦法好好表現，而瓜哥可能對我也還沒有安全感，怕我沒接到效果，對我也是一種扣分。」也不忘感謝阿翔願意當中間人指導，拉近自己與胡瓜的距離。

▲籃籃從菜鳥來賓晉升到節目主持人。（圖／記者朱永強攝）
▲籃籃從菜鳥來賓晉升到節目主持人。（圖／記者朱永強攝）
談到胡瓜鮮少人知道的一面，籃籃突然興奮起來，覺得他的反差萌相當有趣，還形容他表面上是撐得住場面、全能型的主持大哥，私下卻是一位親民的前輩，「他很常在休息室問我有關3C產品的問題，在生活上很願意求助我們，還很喜歡小朋友愛吃的零食和巧克力。」

▲籃籃分享胡瓜私下反差萌。（圖／經紀人提供）
▲籃籃（左二上）分享胡瓜（左二下）私下反差萌。（圖／經紀人提供）
籃籃未來想嘗試挑戰型節目，想邀請一樣瘋狂的浩子一同主持，「像是去玩高空彈跳、飛行傘等，那種解鎖人生成就、極限運動的節目。」笑說與浩子都是會往前衝的個性，但也因常在錄影時打架，讓阿翔很頭痛，「我們夏天會玩泥巴大戰，原本只是捉弄，但在雙方都堅持反擊的情況下，最後就會變成鬥毆場面。」

▲籃籃不計形象，自嘲走諧星路線。（圖／經紀人提供）
▲籃籃不計形象，自嘲走諧星路線。（圖／經紀人提供）
▲籃籃未來想嘗試挑戰型節目。（圖／記者朱永強攝）
▲籃籃未來想嘗試挑戰型節目。（圖／記者朱永強攝）

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