馬國女大生慘遭勒斃！檢警解剖結果出爐 遺體發交家屬
一名來自馬來西亞的女大生，日前在台北士林慘遭殺害，30歲的陳姓兇嫌在犯案後吞藥輕生，經送醫急救後恢復意識，不過身體尚未復原，還沒有接受警方偵訊；今（16）日下午4點，檢警完成女大生遺體解剖，與相驗結果大致相符，將待藥物檢測報告出爐後，才能進一步還原事實真相，遺體也已發交家屬辦理後事。
回顧案發經過，陳男13日在鶯歌住家輕生時，被家人發現，警方獲報協助將他送醫救治，在救護車上，陳男告知警消「我在士林大東路掐死了一個女的」，新北市警方轉報台北市警方處理。
轄區警方在大東路一處民宅2樓的出租雅房內，發現馬來西亞籍女子躺臥在床上，無呼吸心跳，研判已死亡多時，脖子有明顯勒痕，身體未有其它明顯傷勢。
警方查出，死者為馬來西亞籍蔡姓女子，在台就讀大學，曾擔任直播主及模特兒，與陳姓男子，2人是在10月初透過社群媒體認識。
檢警勘驗遺體後發現，女大生只有頸部有勒痕，現場並無打鬥跡象，也沒有因為被掐住而爭扎，初步研判，女大生可能先被下藥迷昏後，兇嫌再動手將她勒斃，今天進行解剖，與相驗結果相符，法醫將化驗體內血液，確認有無藥物反應；目前遺體解剖完成，已發交家屬辦理後事。（編輯：孫唯容）