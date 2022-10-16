42歲準金鐘視帝病逝！靈魂贏過職業演員 導演盼奪獎
導演曹瑞原日前率《斯卡羅》法比歐、周厚安、程苡雅出席2022臺北時裝週開幕秀「遇見：原住民族人間國寶跨界時尚」，談到《斯卡羅》42歲素人演員查馬克法拉屋樂入圍金鐘獎，曹瑞原最希望他奪男主角獎，「跟其他演員相比，查馬克讓你看到他本身的靈魂，感受到謙卑與包容，這是很多職業演員做不到的。」
法比歐和周厚安無緣入圍金鐘，坦承當初得知劇組替他們報名時，心裡多少有點期待，「但這就是緣分吧！」周厚安透露身為演員，自己對金鐘獎有點憧憬，但看到入圍男配角的吳慷仁演技精湛，就已心服口服，曹瑞原抱屈說這兩人是金鐘遺珠，「可能是大家用歷史劇的角度來看這部戲，白人演員就被忽略掉了。」
那麼最看好誰獲獎呢？法比歐認為當天也一起看秀的「美術設計」和「造型設計」應該拿獎，「他們給演員很大的幫助，一到現場看到環境、穿上服裝就能馬上進入角色。」此外，法比歐和周厚安都希望最佳男主角獎能頒給去年8月病逝的查馬克法拉屋樂。
年僅16歲的程苡雅提前曝光金鐘戰袍，來自屏東的她說，這身北排灣族的族服是曾祖母親手縫製，已有百年歷史，只要是重要場合，都會穿上它，認為族服會帶來好運。程苡雅在劇中飾演部落裡的公主，現實生活中也是部落的貴族，她指著身上的特殊圖騰和珠繡，表示這是部落裡的少女服，2條長耳環更是未婚少女才能配戴。
還原得知入圍最佳新人的那天，程苡雅說當時在睡午覺，突然電話和訊息湧入，原本抱著順其自然心態的她難掩興奮：「哇！太不可思議了！感覺一切都不是真的。」不過她話鋒一轉，認為對手實力強勁，尤其是同劇飾演「二股頭」的雷斌金碌兒。問她得獎感言準備好了嗎？程苡雅嬌羞地說稿子方向已擬定：「先不要講，我好緊張喔。」