▲ ISUZU 台北合眾汽車造「護熊職人號」保育巡迴車力挺台灣黑熊

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「護熊職人號」保育巡迴車首度公開亮相，也宣示著ISUZU台北合眾汽車與台灣黑熊保育協會願意用實際行動一起力挺台灣黑熊的決心。台北合眾汽車總經理黃脩程表示：「很榮幸在去年我們收到了台灣黑熊保育協會的贊助邀約，知道他們這些年來一直深入山區，在鄰近黑熊棲地的學校或社區，宣導黑熊保育知識，減少人熊衝突所造成的傷害。了解到他們的需要之後，我們為此項任務打造了這台”護熊職人號”，相信藉由”護熊職人號”的高度行動力及豐富的教材，可以將正確的保育觀念推廣給更多社區。」
而「護熊職人號」保育巡迴車只是雙方合作的第一步。ISUZU台北合眾汽車更宣布，與台灣黑熊協會聯名推出的LINE貼圖，即日起正式上線，誓言讓熊厲害的ISUZU與充滿活力又可愛的黑熊君，一起成為保育台灣黑熊的最佳代言人。秉持ISUZU台北合眾汽車取之於社會、用之於社會的經營理念，貼圖的所得將全數捐贈台灣黑熊協會，一起為台灣生態保育盡一份力。
「護熊職人號」保育巡迴車的交車儀式，於台灣博物館前盛大登場，配合「2022博物館闖關趣生態保育週」共同舉行。除了交車儀式之外，於現場更特別舉辦了闖關活動、保育市集、創作分享，讓到場參與的民眾藉由本次活動，更深入了解台灣生態保育的重要性。