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新北多處成災！侯友宜落跑輔選還辯駁　林佳龍辦斥：失格

▲受颱風尼莎影響，北台灣強降雨成災，惟新北市長侯友宜卻不顧新北市災情，跑到新竹市開心輔選國民黨參選人，引發譁然。（圖／翻攝自林耕仁臉書）
▲受颱風尼莎影響，北台灣強降雨成災，惟新北市長侯友宜卻不顧新北市災情，跑到新竹市開心輔選國民黨參選人，引發譁然。（圖／翻攝自林耕仁臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-16 20:01:542022-10-16 20:26:20

受輕颱尼莎影響，北台灣大雨不斷，新北市今（16）日陸續傳出多起災情，不過新北市長侯友宜卻丟下新北市民不顧，高調南下新竹市，替國民黨籍參選人站台拚選舉，且侯友宜與侯陣營說法矛盾反覆，引發譁然。

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民進黨新北市長參選人林佳龍辦公室發言人何博文晚間受訪對此表示，被侯友宜列為政績的汐止今天成為重災區，侯友宜沒有掌握還跑到新竹，把外縣市選舉放在新北市民安全之上，顯見侯已經是一個失格的市長，所謂「侯侯做代誌」只是擦脂抹粉的口號，根本完全禁不起檢驗。

▲受颱風尼莎影響，北台灣強降雨成災，惟新北市長侯友宜卻不顧新北市災情，跑到新竹市輔選國民黨參選人，引發譁然。（圖／翻攝自林耕仁臉書）
▲受颱風尼莎影響，北台灣強降雨成災，惟新北市長侯友宜卻不顧新北市災情，跑到新竹市輔選國民黨參選人，引發譁然。（圖／翻攝自林耕仁臉書）
受尼莎颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北台灣今日整天都下大雨，新北市陸續傳出多起災情，包含汐止大淹水、水淹轎車幾乎被滅頂所幸脫困、秀朗橋河堤淹水、板橋大觀國小羽球場變游泳池，樹林剛改建好的保安市場也淹大水，不過侯友宜身為新北市大家長，在今天中午發了臉書提醒新北市民「慎防強降雨」後，仍然不顧新北市災情及市民安危，大陣仗南下新竹替國民黨新竹市長參選人林耕仁站台，林還聲稱，「風雨無阻、感動人心」，眾人更開心合照拚選舉。

侯友宜在新竹致詞時還聲稱，新北市只有幾件路樹倒塌，他離開新北市時災情只剩下零星的2、3件；另有媒體報導指出，知情人士聲稱侯友宜是知道新北有「降雨空檔」才前往新竹。不過，過沒多久，侯友宜競選辦公室約於16時19分打臉自家老闆指出，因應天氣因素，侯友宜於新竹的行程都取消，侯友宜已在返回市府路上。不過，即便如此，侯友宜與侯陣營的發言一再引發譁然，更在網路上炸鍋。

許多網友湧入侯友宜臉書痛斥，有人就說「終於趕回來板橋，趕上作秀了。昨晚到現在，大雨不斷，為了總統大夢，不管新北災情」、「侯導真厲害 風雨那麼大還去新竹輔選」、「市長～汐止好多地方都淹水了～我不會游泳」、「戲癮發作，擋也擋不住，如果當時恩恩急救的電話也有人接就好了」。

林佳龍競選辦公室發言人何博文晚間則表示，侯友宜在颱風來襲時，不但沒有掌握災情，還跑到新竹去助選，新北市多處淹水，汐止更是重災區。何博文表示，侯市府今年大打安居樂水牌，汐止仁愛路也列為政績，但今天出現嚴重的淹水狀況，顯見政績破功，影響市民安全。

何博文說，侯友宜把心思放在2024選總統，全台輔選跑透透，平日也就算了，在豪雨來襲時，還沒有把新北市民放在心上，把外縣市選舉放在新北市民安全之上，已經是一個失格的市長，所謂「侯侯做代誌」只是擦脂抹粉的口號，根本完全禁不起檢驗。

▲林佳龍表示，（圖／林佳龍辦公室提供）
▲林佳龍辦公室於15時15分即考量新北市災情，宣布取消晚間「新北大翻新音樂晚會－土城總部成立場」活動。（資料照／林佳龍辦公室提供）
民進黨新北市議員參選人卓冠廷也說，有媒體報導指出，知情人士聲稱侯友宜是知道新北有「降雨空檔」才前往新竹，但侯友宜新竹竹蓮寺輔選行程是15時30分，14時侯友宜正出發去輔選，但當時新北汐止、平溪、雙溪、坪林等地方早已在暴雨當中。

侯友宜也表示，就只因為風險公司跟你說14時可能有雨勢空檔，到了14時你就真的當沒下雨了嗎？這種說法，完全是把責任丟給天氣風險公司，難不成是他們叫你去趴趴走輔選嗎？做錯事沒擔當的侯友宜團隊，到底知道不知道自己在講什麼鬼話？

卓冠廷斥，侯友宜在謀取個人更高政治位置、更多政治紅利的時候，早就已經把新北市民拋諸九霄雲外了，新北市不需要繼續容忍「空檔市長」侯友宜。

民進黨新北市議員參選人山田摩衣也說，關心市民不是貼文說說就好，侯友宜的臉書在中午發布慎防強降雨的貼文後，就開始關心藍營候選人的選情。直到汐止部分地方淹大水、板橋大觀國小的羽球運動場變游泳池、樹林也出現淹水情形，侯友宜才終於願意取消輔選行程，返回新北坐鎮。

山田摩衣痛斥，侯友宜對災害潛在危機反應低，難道是已經開始醉心於2024，專心當藍營母雞嗎？「一個不要新北市的市長，我們不需要」。

▲新北市因颱風多處成災，侯友宜卻拋下市民、不顧市民安危，在新竹開新輔選，引發譁然。（圖／翻攝自山田摩衣臉書）
▲新北市因颱風多處成災，侯友宜卻拋下市民、不顧市民安危，在新竹開新輔選，引發譁然。（圖／翻攝自山田摩衣臉書）

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