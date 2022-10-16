新北多處成災！侯友宜落跑輔選還辯駁　林佳龍辦斥：失格

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受尼莎颱風外圍環流及東北季風共伴效應影響，北台灣今日整天都下大雨，新北市陸續傳出多起災情，包含汐止大淹水、水淹轎車幾乎被滅頂所幸脫困、秀朗橋河堤淹水、板橋大觀國小羽球場變游泳池，樹林剛改建好的保安市場也淹大水，不過侯友宜身為新北市大家長，在今天中午發了臉書提醒新北市民「慎防強降雨」後，仍然不顧新北市災情及市民安危，大陣仗南下新竹替國民黨新竹市長參選人林耕仁站台，林還聲稱，「風雨無阻、感動人心」，眾人更開心合照拚選舉。
侯友宜在新竹致詞時還聲稱，新北市只有幾件路樹倒塌，他離開新北市時災情只剩下零星的2、3件；另有媒體報導指出，知情人士聲稱侯友宜是知道新北有「降雨空檔」才前往新竹。不過，過沒多久，侯友宜競選辦公室約於16時19分打臉自家老闆指出，因應天氣因素，侯友宜於新竹的行程都取消，侯友宜已在返回市府路上。不過，即便如此，侯友宜與侯陣營的發言一再引發譁然，更在網路上炸鍋。
許多網友湧入侯友宜臉書痛斥，有人就說「終於趕回來板橋，趕上作秀了。昨晚到現在，大雨不斷，為了總統大夢，不管新北災情」、「侯導真厲害 風雨那麼大還去新竹輔選」、「市長～汐止好多地方都淹水了～我不會游泳」、「戲癮發作，擋也擋不住，如果當時恩恩急救的電話也有人接就好了」。
林佳龍競選辦公室發言人何博文晚間則表示，侯友宜在颱風來襲時，不但沒有掌握災情，還跑到新竹去助選，新北市多處淹水，汐止更是重災區。何博文表示，侯市府今年大打安居樂水牌，汐止仁愛路也列為政績，但今天出現嚴重的淹水狀況，顯見政績破功，影響市民安全。
何博文說，侯友宜把心思放在2024選總統，全台輔選跑透透，平日也就算了，在豪雨來襲時，還沒有把新北市民放在心上，把外縣市選舉放在新北市民安全之上，已經是一個失格的市長，所謂「侯侯做代誌」只是擦脂抹粉的口號，根本完全禁不起檢驗。
民進黨新北市議員參選人卓冠廷也說，有媒體報導指出，知情人士聲稱侯友宜是知道新北有「降雨空檔」才前往新竹，但侯友宜新竹竹蓮寺輔選行程是15時30分，14時侯友宜正出發去輔選，但當時新北汐止、平溪、雙溪、坪林等地方早已在暴雨當中。
侯友宜也表示，就只因為風險公司跟你說14時可能有雨勢空檔，到了14時你就真的當沒下雨了嗎？這種說法，完全是把責任丟給天氣風險公司，難不成是他們叫你去趴趴走輔選嗎？做錯事沒擔當的侯友宜團隊，到底知道不知道自己在講什麼鬼話？
卓冠廷斥，侯友宜在謀取個人更高政治位置、更多政治紅利的時候，早就已經把新北市民拋諸九霄雲外了，新北市不需要繼續容忍「空檔市長」侯友宜。
民進黨新北市議員參選人山田摩衣也說，關心市民不是貼文說說就好，侯友宜的臉書在中午發布慎防強降雨的貼文後，就開始關心藍營候選人的選情。直到汐止部分地方淹大水、板橋大觀國小的羽球運動場變游泳池、樹林也出現淹水情形，侯友宜才終於願意取消輔選行程，返回新北坐鎮。
山田摩衣痛斥，侯友宜對災害潛在危機反應低，難道是已經開始醉心於2024，專心當藍營母雞嗎？「一個不要新北市的市長，我們不需要」。