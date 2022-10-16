啦啦隊女神車禍「車頭嚴重全毀」！急取消活動 傷勢曝光
味全龍啦啦隊Dragon Beauties的隊長琪琪，昨（15）日中午和另一名團員Choco，準備開車北上前往斗六棒球場應援，結果中途卻在國道上發生連環車禍，追撞前方的車輛，導致車頭全毀，突如其來的消息，嚇壞一票球迷和粉絲，所幸兩人送醫後並無大礙。
琪琪和Choco分別在IG上還原經過，原來當天中午發生車禍時，Choco因為看見前方車亮起煞車燈，在踩下煞車的同時，就已經煞不住了，「煞到一半知道煞不住的時候，最擔心的就是琪琪」，而琪琪因為突然的撞擊飽受驚嚇，一度無法正常呼吸，怎料，面對Choco第一時間關心，琪琪卻回：「我的奶茶飛出去，吸管不見了！」
所幸，兩人事後遇到剛好要北上看球的球迷，幫忙載著她們去做筆錄，然後在平安載到球場，但也因為車禍的關係，琪琪和Choco無法陪伴大家應援，而在比賽結束後，為慎重起見，兩人也都去醫院做了檢查，幸好並無大礙。
最後琪琪和Choco，也很感謝味全龍球團、教練Amis、以及防護員的照顧。有趣的是，琪琪還笑著對幫助她們的球迷說，「希望下次不要再用這種方式巧遇了！」也希望大家未來無論開車、騎車都能注意安全。至於車禍的肇事責任，將由國道警察調查釐清。（編輯：詹鎰睿）