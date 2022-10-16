康樂隧道邊坡崩塌雙向封閉 柯文哲下令17日8點前搶通
受到尼莎颱風外圍環流和東北季風的雙重影響，北市降下超大豪雨，北市內湖區康樂隧道口，因隧道旁邊坡土石及路樹崩塌滑落，導致隧道無法雙向通行。台北市長柯文哲今（16）日晚間取消台中市的民眾黨輔選行程，晚間趕回台北視導康樂隧道搶修，下令明早8點上班前搶通。
媒體詢問下午在台中不是說照SOP走，為何又緊急趕回台北？柯文哲晚間受訪表示，沒有突然，三級開設以後，北市消防局長坐鎮應變中心，有問題會跟他講，知道坍方以後決定要不要連夜打通，北市還沒傳出傷亡，晚間8點雨減緩，所以是這樣，他們可以自己應付，需要他決策才出來。媒體詢問是不是受到輿論壓力？柯文哲說，他不是那種被輿論壓力，還沒進到二級，他是照SOP走，需要他決定才出來
媒體問行政院長蘇貞昌下午視察災害應變中心時表示地方首長要坐鎮，柯文哲表示，平常要訓練好要準備好，要相信自己作戰部隊，他任內8年當中建立體系穩固防災體系，特別對付颱風強降雨，北市有完整SOP，平常不準備、不訓練，跑去應變中心大呼小叫抹黑別人有什麼用?
媒體問是不是新北市長侯友宜從新竹趕回新北勘災，才提前趕回來？柯文哲回應，還是一樣照SOP走，二級開設都還沒到，三級開設消防局長就可處理，一級開設才要全府進災害應變中心，二級開設副秘書長可解決。
柯文哲表示，因為明天是上班日，他已經下令明天上午8點前打通，連夜趕工，要開始調大型機具進來。北市府表示，目前預計明日6點可完成清運並通車，邊坡修復部分預計3個月内完成。