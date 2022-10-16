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豪雨成災！陳時中內湖勘災　資深議員揭：蔣萬安續跑選舉

▲颱風導致台北市豪雨成災，綠營指出蔣萬安並未取消選舉行程，引發論戰。（圖／翻攝自李建昌臉書）
▲颱風導致台北市豪雨成災，綠營指出蔣萬安並未取消選舉行程，引發論戰。（圖／翻攝自李建昌臉書）

記者黃宣尹／台北報導

2022-10-16 20:55:01

受輕颱尼莎影響，北台灣大雨不斷，台北市今（16）日陸續傳出災情，民進黨台北市長參選人陳時中辦公室在17時53分就表示，今晚原訂所有行程及競選活動取消，陳時中也於19時許趕赴內湖勘災；另民進黨台北市議員李建昌也指出，自己陪同陳時中關注災情，國民黨參選人蔣萬安則繼續跑選舉行程，高下立判。

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▲颱風導致台北市豪雨成災，陳時中暫停選舉行程，前往關心災情，內湖在地議員參選人王孝維陪同。（圖／翻攝自陳時中臉書）
▲颱風導致台北市豪雨成災，陳時中暫停選舉行程，前往關心災情，內湖在地議員參選人王孝維陪同。（圖／翻攝自陳時中臉書）
受輕颱尼莎影響，北台灣大雨不斷，台北市今（16）日陸續傳出災情，其中內湖區傳出淹水，且康樂隧道口下午就有土石樹木崩落，造成雙向車道都無法通行，格外受到關注。

不過即便如此，台北市長、民眾黨主席柯文哲卻未坐鎮台北，反而跑到中部輔選，還嗆聲市長不在，底下人員有SOP自動自發進行；隨後，民眾黨台中市黨部才在晚間6時許打臉自家老闆，發出通知表示，「柯主席心繫災情，取消後面行程，已前往高鐵站回台北」。

陳時中辦公室則在17時53分就表示，今晚原訂所有行程及競選活動取消，陳時中也於19時許趕赴內湖區康湖康樂隧道中間邊坡滑落點關心災情。

陳時中表示，豪雨傾盆一整天，大家辛苦了。擔心雨勢會造成災情，所以取消晚間所有行程，來到大湖公園與康湖隧道口關心狀況。風雨交加，外出的朋友一定要特別注意安全，希望所有市民都能平安。

陪同勘災的李建昌則在臉書貼出照片指出，「阿中停止選舉活動，由我陪同來內湖看豪雨下災情，人家蔣萬安繼續跑選舉行程，誰有格擔任下任市長，高下立判」。

▲颱風導致台北市豪雨成災，陳時中暫停選舉行程，前往關心災情，內湖在地議員李建昌陪同。（圖／翻攝自陳時中臉書）
▲颱風導致台北市豪雨成災，陳時中暫停選舉行程，前往關心災情，內湖在地議員李建昌陪同。（圖／翻攝自陳時中臉書）

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