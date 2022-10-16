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T1／林秉聖無情「上課」　陳孝榕：我和他說不要這樣

▲雲豹後衛陳孝榕。（圖／T1聯盟提供）
▲雲豹後衛陳孝榕。（圖／T1聯盟提供）

記者黃建霖/新北報導

2022-10-16 21:09:49

桃園雲豹今(16)日以90:106輸給台灣啤酒英熊，不過整體內容比昨天好很多，失誤控制在17次，球隊年輕後衛陳孝榕這一場拿到球隊次高的20分，命中4顆三分球、還有5助攻，狀態止跌回升。

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上一場面對中信特攻後衛的壓迫，陳孝榕個人就發生11次失誤，全隊則是出現了33次失誤，可說是一場「震撼教育」。今天面對同樣是「一防」等級的蔣淯安，雖然還是打得不輕鬆，但表現明顯有所進步。

賽後受訪時他說，「上一場對中信發生11次失誤，對信心打擊很大，今天對台啤有把昨天的錯誤修訂，目標就是失誤要在4次以內。此役有洋將幫忙，我處理球上比較輕鬆一點，但例行賽才是真正的開始。」

陳孝榕這一場只有3失誤，他笑說這兩場遇到「中華隊班底」的後衛，吃盡了苦頭，也真的學到到很多，「學長們有告訴我，面對這樣壓迫的防守絕不可以退縮，要去正面承受對方的身體對抗，但上一場真的是被秉聖和韋翰他們上課。」

「他們輪流過來處理我，體力也流失的很快，後來腦袋有點不靈光了。」陳孝榕笑說林秉聖是自己國中學長，但昨天在場上並沒有手下留情，「他們可能有看影帶，對我的運球都很熟悉，轉身和換手都被猜到，球很快就掉了。我也和秉聖說：『不要這個樣子！』。」

新賽季陳孝榕幾乎確定會是先發控衛，雲豹總教練劉嘉發表示，選了年輕後衛就是要去培養，但球員也要想辦法去提升自己在場上的價值，「孝榕昨天和今天在場上的表現相差太多，希望他改善。如果本土狀況太差，也不排除讓威廉斯打一號位。」

陳笑榕則表示，由於跨聯盟賽沒有洋將參加，這次的熱身賽讓自己學到很多，特別是傳球的時間點以及和隊友的默契上有所提升，但也明白例行賽才是球季的開始，自己會利用這幾個禮拜好好提升，持續加強不足之處。

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