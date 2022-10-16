黃瀞瑩為護高虹安狂批綠　前同事劉康彥揭4年前影片感慨

我是廣告 請繼續往下閱讀
高虹安代表民眾黨參選新竹市長，昨日舉辦造勢活動，聲稱請到「神秘嘉賓」黃瀞瑩助講。黃上台致詞說，民眾黨投身這場選舉後，發現只剩下八卦、抹黑、造謠、負面選舉與煽動情緒，沒有理性討論市政空間，就連從小到大努力向學的科技人高虹安，也被打成十惡不赦的大壞蛋。
黃瀞瑩還說，選民的底線不斷超越、情感一次次被欺騙，你們忍的下去嗎？喊話選民「想將城市交還給藍綠嗎？交給藍綠發展嗎？」相關發言一出，引發論戰。
劉康彥今日晚間表示，自己和黃瀞瑩曾是媒體同事，黃也是自己輔大學妹，她為人客氣，總是面帶微笑，自己在2014年柯文哲當選後，曾與還是記者的黃瀞瑩一起專訪柯文哲，那是一次很好的合作回憶。
劉康彥表示，然而，「昨晚瀞瑩在舞台上，說我們把高虹安打成十惡不赦的犯人，並一再挑戰台灣人的底線」，還反問台下群眾「這樣的政治環境是你們要的嗎？」，劉說，柯文哲這8年來，如何挑戰台灣人的底線，自己的心情從無奈到失望，很複雜。當每次重聽柯文哲競選專輯《台北調》時，更是感慨萬千。
劉康彥表示，他想跟黃瀞瑩說，2016年他一個人從台北來到新竹，有幸和新竹市政府團隊許許多多優秀的科長、專業的局處長，還有老師們，開始一連串無止境的城市改造運動。新竹市的預算和資源，跟首都台北相比是天差地遠，「所以我們要花更大的力氣，想辦法實現、堅持我們心中的目標和理想」。
劉康彥說，「我們不是事事完美，更不是不能被質疑和批評」，做不好就承認錯誤，然後改正「把事做好」。因為成熟、負責的團隊，沒有資格也不應該耍賴、找理由。
最後，劉康彥說，現在的自己，跟4年前被黃瀞瑩推薦的時候一樣，認真、熱情，沈慧虹更是，否則民眾黨台北市長參選人黃珊珊不會在第一時間膝反射稱讚沈慧虹、柯文哲也不會邀請沈慧虹到北市府，「相信我，她真的比高虹安還更適合」。