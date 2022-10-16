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因應暴雨取消輔選行程　蔡英文：保護每一位國人安全

▲蔡英文今日因應豪雨與中共二十大，取消所有輔選行程。（圖／民進黨提供）
▲蔡英文今日因應豪雨與中共二十大，取消所有輔選行程。（圖／民進黨提供）

記者陳威叡／台北報導

2022-10-16 23:02:39

輕度颱風尼莎於今（16）日下午生成，颱風外圍環流造成超大豪雨，讓北台灣多處傳出災情，總統蔡英文晚間於臉書發文，表示為因應區域局勢和豪大雨來襲，今天取消了所有輔選的行程。一方面由國安團隊密切掌握中共二十大的情勢發展，另方面在行政院長蘇貞昌帶領下，全力投入防救災的行列，保護每一位國人的安全，另強調救災不分中央地方，政府會全力因應。

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蔡英文說，中央氣象局已經在今晚8時30分，解除尼莎颱風海上警報，但呼籲民眾還是要加強警覺，不能掉以輕心，受到東北季風及颱風外圍環流影響，北部、東北部明天雨勢仍會有大雨或局部性豪雨；東北季風帶來的冷空氣，也會讓各地越晚越冷。

蔡英文指出，為因應區域局勢和豪大雨來襲，今天取消了所有輔選行程。一方面國安團隊密切掌握中共二十大的情勢發展，必須即時做全盤的掌握和研判，並做必要的因應，維護國家安全與整體利益。

另一方面，行政團隊則在蘇貞昌帶領下，全力投入防救災的行列。下午蘇貞昌也到中央災害應變中心坐鎮，指揮相關單位全力救災，並透過視訊連線宜蘭縣、花蓮縣和基隆市，了解地方災情狀況。中央災害應變中心也在今晚7點時升到一級開設，持續掌握各地的災情和救災進度。

蔡英文指出，自己跟蘇貞昌通過電話，了解目前災情狀況和天氣預測，並掌握最新的救災進度，也請相關單位，務必持續支援各地方政府的救災任務，全力保護每一位國人的安全。

對於外界最擔心的宜蘭台7線87.5K、台7甲線0K+500的道路坍方，造成仍有210位民眾受困。蔡英表示，交通部公路總局持續在第一線搶修，消防也在現場協助，預計將在深夜11時許，能夠初步將受困的民眾，陸續疏散往棲蘭山莊安置。

蔡英文也解釋，宜蘭縣的淹水並不是因為忘記關閘門，麻煩大家協助澄清，經濟部水利署除了出動抽水機到現場外，也調派其他區域的抽水機協助加速抽排水。政府各單位隨時掌握災情最新狀況，持續支援各地救災工作。

另關於汐止伯爵山莊的山坡土石流失狀況，台電同仁現場檢視345kV、161kV電塔後，離土石崩塌處仍有相當的距離，台電已經加強處置避免土石流失，並且配合警消人員保持戒備、保護安全。

最後蔡英文表示，她要感謝所有投入救災的夥伴，救災不分中央地方，政府會全力因應，也請大家共同提高警覺。

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