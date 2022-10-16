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台7線斷！254人受困「估明10時搶通」　公路災情一次看

▲宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線多處道路坍方、車輛受困，受困人員總數共254人。（圖／交通部提供）
▲宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線多處道路坍方、車輛受困，受困人員總數共254人。（圖／交通部提供）

記者許若茵／台北報導

2022-10-16 23:58:20

颱風尼莎挾豪大雨轟炸北台灣，交通部公路總局統計，截至今（16）日23時，2處路段預警性封閉、4處路段災阻，台7線坍方擴增，受困人數上修至254人，搶通時間預估延至明（17）日上午10時，所幸尚無人車傷亡。

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輕度颱風「尼莎」持續增強，並與東北季風產生交互影響，形成共伴效應，為北台灣帶來「致災性降雨」。公路總局統計，截至今23時為止，花蓮縣秀林鄉台8線114.6K~167.1K（關原至天祥路段）預警性封閉，預計17日中午12時視雨勢及道路、邊坡狀況決定恢復通行或另行公布調整管制措施；台東縣海端鄉台20臨105線25K~44K （天池~向陽路段）也實施預警性封閉，預計明17時解除預警性封閉，並恢復常態性管制作業，而18日為不開放日，故開放時間為19日7時。

在災阻路段有4處，包含桃園市復興區台7線49.8K（大曼）坍方阻斷，封閉47K~50K路段至18日12時、宜蘭縣大同鄉台7線86.5K、86.7K、86.9K、87.3K（英士路段）4處坍方泥流阻斷，預計於明12時搶通、宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~0.5K（百韜橋）坍方阻斷，預計明10時搶通、台東縣海端鄉台20線181K （霧鹿附近）落石阻斷，預計明10時搶通。

公路總局提到，新北市瑞芳區台2丁線7.9K（傑魚坑）積水阻斷，部分車道積水單線雙向管制通行，等積水消退後開放通行。

此外，宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線多處道路坍方、車輛受困，目前受阻客運2台共4人、中巴2台共35人、小客車84台，含小孩10人，人員總數共254人。

公路總局說明，由於台7甲線0.5k發生擴災，原坍方量5千增至2萬立方公尺，搶修機具持續搶修，預估延至明日上午10時搶通，受困人車已通報宜蘭縣災害應變中心，請求支援就地安置事宜，公路總局四工處也同步購買物資，設法運補至人車受困處。

公路總局表示，四工處並於現場同步開設前進指揮所，調度物資運事宜，運補物資於晚間10時於蘇澳裝箱運送至現場，截至目前為止尚無人車傷亡。

公路總局說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

公路總局也呼籲，颱風豪雨期間山區道路易發生坍方、落石，路況難以掌握，如非必要請勿進入山區道路，並請用路人注意氣象資訊及道路通阻訊息，事先規劃行程預作應變準備，多利用公路總局幸福公路APP、智慧化省道即時路況系統及收聽警廣路況廣播。
 

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