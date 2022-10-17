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疫後廉航商業經　虎航董座揭獲利並非第一順位

▲虎航董座陳漢銘（左二）回應，「如果只想著獲利，在生意上不是個正確的走向」。（圖／記者黃仁杰攝,2022.10.17）
▲虎航董座陳漢銘（左二）回應，「如果只想著獲利，在生意上不是個正確的走向」。（圖／記者黃仁杰攝,2022.10.17）

記者黃仁杰／札幌報導

2022-10-17 09:21:04

我國國境終於全面開放團客出入境，不少航空公司也在今年第4季揭露全新航點與航班規劃，台灣虎航16日歡慶桃園-札幌新千歲首航，也是該品牌在日本布局的第十五個航點。被問到疫情後低成本航空該如何守住市場票價，又同時兼顧獲利？虎航董座陳漢銘回應，「如果只想著獲利，在生意上不是個正確的走向」。

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台灣虎航日前因為多個日本大城市航班取消引發消費者抨擊，不過陳漢銘也宣布，虎航將用自己的人力支援日方，好讓對國人的影響降到最低，「台灣虎航碰到問題就積極面對，在我的航班能力之餘，如果國籍航空需要我的支援，為了旅客的權益和順利的旅遊，如果有任何人需要我們的支援也非常樂意，這是為了旅客的權益著想，但一切要以我自己的航班為優先」。

台灣虎航為我國唯一的低成本航空，在油價高漲、機位難求的市場狀況下，該如何維持低成本航空的營運與營收？對此，陳漢銘指出，虎航在這三次的促銷，一直都是以旅客為第一考量，而且客層相對年輕，都是以比較容易進入，門檻較低的方式，已先能讓旅客能享受到近3年來無法體驗的旅遊為安排，當然也希望藉此看到復甦的力道，「所以不是說我們比較厲害，是我們希望可以回應旅客對於旅遊的期待，但這個回馬槍也就打到自己，我們希望旅客能夠理解」。

不過針對受到影響航班的優惠機票，品牌也給予最優惠從寬的改票措施，像是購買到888元優惠機票的消費者，本來是二線城市航點，我們也願意讓他改至東京，而且是在聖誕旺季前往，相當的物超所值，希望旅客能理解日方的難處和航空公司的城市，可以換個方式，以陸路交通移動到其他目的地，或是願意更改時間、航點，這也是一件好事。

至於怎麼拚獲利？陳漢銘回應，今年希望看到的是旅遊復甦的消費反彈和支持人潮，「當然虧本的生意沒有人做，只是賺多和賺少，如果說連人潮都沒有看到，只想著獲利，其實在生意上並不是一個正確的走向」，當我們看到人潮，同時營業上能保有獲利後，接下來視需求來做調整這樣才是公平的，旅客能夠理解，我們也能心安理得。

陳漢銘說明，其他二線城市，日本各地也有他想要開放的壓力，包含經濟的壓力，希望能有更多的人造訪，不過場站人力不足就是一個很現實的問題，虎航只能針對重點的航點給予支持，但是透過虎航綿密的航點，比如說加派的人力可以從東京，透過地面交通去到茨城，或是從大阪支援周邊縣市，不過旅客依然可以到日本旅遊，當然還會有些許的不便，但這已經是我們最大的努力了，目前還沒有辦法預估航班受影響的時程，不過會盡力去溝通。
 

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