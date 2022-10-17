後疫情商機復甦！精品洋酒首辦品酩日 帶動微型酒展風潮
國內逐步放寬防疫準則，各項大型展覽活動隨之復辦，最受酒迷歡迎的酒展也不例外，除了甫結束的台北國際烈酒暨調酒展、台北國際葡萄酒展等一年一度的酒界盛事，台中有酒商首開先例，在自家旗艦門市舉辦品酩日，現場開放免費品飲獨家代理的各國美酒，並邀請塔羅牌占卜師與插畫家為參加者進行現場占卜與人像速寫，宛如一場小型酒展嘉年華，吸引全國各地酒迷前往朝聖，單日營業額也突破平日10倍，帶動一股「微型酒展」風潮。
成立於台中的英蓋爾精品洋酒，以獨家代理世界各地烈酒與葡萄酒聞名，2020年初正式啟用坐落於台中天津路的旗艦門市，更成為愛好品酒人士必造訪地標之一。為了迎接旗艦門市周年慶，英蓋爾在日前舉辦首次品酩日，現場除了有深度品酩講座可品飲限定獨家酒款，亦設有世界六大主題酒款專區，並同步推出調酒特色活動，使用獨家代理的斯洛伐克愛斯台TATRATEA茶加味酒為基底，由調酒師調製獨家創意調酒，全區開放民眾自由進場免費試飲，活動吸引不少酒迷進場，包括紐西蘭商務辦事處處長Tina與祕魯商務辦事處處長Juan也到場參與。
活動日規劃3個場次專屬限定品酩會，除了提供精緻私廚料理餐點，更可品飲到酒單總值最高逾6萬元的白蘭地、威士忌或葡萄酒，同時參加者可獲得市價960元的斯洛伐克愛斯台TATRATEA茶加酒迷你酒禮盒一組，另外業者也提供VIP加值活動免費體驗，邀請塔羅牌占卜師「李雙塔羅」與時尚插畫藝術家「阿力CHENLIYU」，讓參加者在品酩美酒之餘，體驗塔羅牌占卜與時尚人像速寫，每場限定20人報名參加，一開放報名就秒殺。
英蓋爾精品洋酒行銷經理暨品牌大使曾思晴指出，「在這場品酩會中，不僅可以一次喝到多款獨家代理的烈酒與葡萄酒，更可以跟著展區的腳步，在品飲過程中體驗彷彿環遊世界般的感受。」由於過往酒展大部分多集中於北部，因此對台中地區的酒迷來說，參與酒展的機會相對較少，加上今年適逢品牌旗艦門市創立五周年，因此特地規劃首屆品酩會。當日現場人潮超乎預期外，單日營業額也較平日增加逾10倍，英蓋爾精品洋酒創辦人劉澤杰表示，未來品酩日將持續規劃為每年行銷重點，甚至不排除挑選更大的場地舉辦，以服務更多的酒迷。