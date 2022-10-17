約泡人夫醜聞延燒！曾格爾500萬經費「遭凍結」網一片酸
「登山女神」曾格爾日前遭爆和已婚陳姓人夫搞不倫、約泡湯，被正宮提告求償200萬，雖然她嚴正否認並向富商的正宮提出告訴，仍掀起不小爭議，其13小時攻頂世界第8高峰紀錄也遭質疑造假，因此她在募資平台上的計劃，因被檢舉個人攀登紀錄真實性，16日遭平台下架，已募到的507萬4913元款項遭凍結，網友見狀也開酸「快到手的500w飛走嘍」。
曾格爾日前遭爆為了170萬贊助費，和已婚陳姓人夫發展不倫戀，更疑似在登山回國的居隔時間，違反防疫規定，和人夫到北投三二行館開房間慶生約會，遭正宮抓包並提告侵害配偶權，求償200萬元；不過，曾格爾不認帳，也向富商的正宮提出告訴。
隨著爭議延燒，數次創下新紀錄的曾格爾，也被登山界質疑其紀錄有造假嫌疑，而曾格爾在今年3月，為了攀登她人生第13座8000公尺高山，發起「曾格爾八千集氣計畫｜登上世界之巔」募資計畫，目標金額470萬，目前募得507萬4913元，不料，募資平台16日發出公告稱將暫時凍結專案贊助。
募資平台指出，由於本專案自 10/12 起陸續接獲多起針對攀登紀錄的真實性質疑，平台方依提案規範於 10/16 暫時凍結本專案之贊助功能。平台方將積極主動與提案者溝通，促請其儘速主動說明並提供針對爭議說明之有力有效證據，並確保所有因此狀況希望調整贊助意願者皆能順利完成變更。狀況釐清後，平台將依據實際狀況，要求提案者就本專案揭載內容進行調整，亦保留終止本專案刊載之權力。
對此，網友留言開酸「尷尬，玩樂的錢被凍結要找新的！」、「快到手的500w飛走嘍！希望這些贊助者能贊助更需要的運動員」、「募資來發大財？」、「剛剛好」、「看不起這種」，不過也有網友反應留言被刪除以及募款金額縮水。截至目前，曾格爾尚未做出回應。（編輯：林莞茜）