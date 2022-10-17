陽明山狂風暴雨！文化大學「正常上班上課」學生刻苦上山
尼莎颱風外圍環流水氣加上東北季風，昨日起北部、東半部降起豪雨，各地陸續傳出淹水、坍方、強風等災情，陽明山陽金公路遭土石流阻斷交通，台北市宣布今（17）日山區學校可自行決定是否放颱風假，不過位在陽明山上的文化大學，認為台北市及陽明山地區的風勢及雨勢，均未達天然災害停止上班及上課標準，因此宣布今日正常上班上課，不少學生今早為此狼狽出門，掀起一片罵聲。
陽明山國家公園表示，昨日累積雨量已達900mm以上，但20時30分已解除海上颱風警報，文化大學校方在昨日晚間9時30分召集颱風應變小組會議，隨後公告表示，經蒐集最新陽明山地區之氣象資料，17日台北市及陽明山地區的風勢及雨勢，平均風速每秒8.6公尺（5級風）、最大陣風7級風，累積降雨量183mm，最大時降雨量為37.2mm/hrn，均未達停課門檻；並且，未來風、雨隨颱風移動有減弱趨勢，因均未達天然災害停止上班及上課標準，宣布17日仍照常上班上課。
不過今日一早，陽明山仍是雨勢強勁且強風不斷，狂風暴雨的景象讓特地上山的學生抱怨連連，留言表示「險些被吹走」、「明明可以遠距」、「上學途中出事誰負責？」、「雨傘都開花或打不開、全身都濕透」，認為可以不用停課改採遠距，直批學校應變小組的人要不要自己騎上山看看。
文化大學則放寬立場，公告表示若有學生因居住區域受颱風影響而無法到校，請與任課老師聯繫請假，並請任課老師酌情從寬協助，並提醒同學、老師通勤注意安全。（編輯：林莞茜）