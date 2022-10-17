2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

孫安佐體脂6%變爆肌猛男！健美賽奪名　正妹女友叫最大聲

▲孫安佐變身肌肉猛男，讓網友相當佩服。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲孫安佐變身肌肉猛男，讓網友相當佩服。（圖／翻攝自孫安佐IG）

娛樂中心/綜合報導

2022-10-17 09:30:472022-10-17 09:33:53

明星夫妻檔狄鶯和孫鵬的22歲愛子孫安佐，曾因在美國造槍未遂一事，引發軒然大波，返台後力圖改頭換面，他昨（16）日在「WNBF國際自然健美邀請公開賽」青少年健美70勇奪第四名佳績，渾身結實肌肉，讓人眼睛一亮，父母到場見證，直播主女友阿乃也在台下歡呼力挺男友。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲孫安佐為健身比賽從75公斤降到69公斤，瘦了6公斤。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲孫安佐為健身比賽從75公斤降到69公斤，瘦了6公斤。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲孫安佐透露目前體脂肪剩6%。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲孫安佐透露目前體脂肪剩6%。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲在健身教練輔助下，孫安佐養出滿身肌肉。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲在健身教練輔助下，孫安佐養出滿身肌肉。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲孫安佐在IG秀出健身比賽前後差別。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲孫安佐在IG秀出健身比賽前後差別。（圖／翻攝自孫安佐IG）
孫安佐在IG分享健身心得，在兩位教練在旁輔助下，花費約四個月時間備賽，為了參賽減重，180公斤的他體重從75公斤降至69公斤，體脂肪僅剩6%，並努力增加肌肉量，展現與昔日判若兩人的體態，網友看了都不敢置信。他原本認為會擠進前三名，最後獲得第四名佳績也很滿意，「這麼長時間辛苦的備賽都值得了，這也是我人生第一個靠自己努力得到的獎牌，要感謝的人真的很多」。

▲孫鵬（左）和狄鶯（右）都到場力挺，見證孫安佐奪得健美佳績。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲孫鵬（左）和狄鶯（右）都到場力挺，見證孫安佐奪得健美佳績。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲孫安佐透露女友阿乃在台下加油聲叫得最大聲。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲孫安佐透露女友阿乃在台下加油聲叫得最大聲。（圖／翻攝自孫安佐IG）
▲孫安佐女友阿乃是知名的直播主。（圖／翻攝自阿乃IG）
▲孫安佐女友阿乃是知名的直播主。（圖／翻攝自阿乃IG）
▲孫安佐感謝女友包容他的情緒。（圖／翻攝自阿乃IG）
▲孫安佐感謝女友包容他的情緒。（圖／翻攝自阿乃IG）
他感謝一路支持的父母為他加油，尤其是孫鵬手才剛開完刀，就趕過來替他應援，媽媽狄鶯每天準備糙米飯和碳水，讓他相當感動，「真的是太給力了」。他特別感謝年長近10歲的直播主女友阿乃，在比賽期間縱容他的一些情緒，幫忙分擔事情，比賽時還是台下加油叫最大聲的。網友看到照片對孫安佐完全改觀，讚美他很有毅力，「你真的太帥，不管是動作還是台風，我都認為你該拿第一」、「超帥，為了自己喜愛的事物拚搏」、「特別來恭喜你，我覺得你很棒」。


劉品言飆流利法文點餐　網友被氣質圈粉：以為王祖賢

肝連妹沒穿內衣「無罩駕駛」　網友嗨喊：超兇猛氣囊護身

尤秋興罕曝嬌妻高清照！漂亮又高䠷　歌迷驚呼：仙女下凡

鋼琴女神「雙手護胸」赤裸躺浴缸！340萬人驚呼：太粗暴

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀