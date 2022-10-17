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NBA／新合約大幅降薪不後悔　Wiggins：我在勇士很開心

▲勇士前鋒Andrew Wiggins出手投籃。（圖／美聯社／達志影像）
▲勇士前鋒Andrew Wiggins出手投籃。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

2022-10-17 09:08:35

金州勇士先發前鋒Andrew Wiggins在昨天以4年1.09億美元的價碼和球隊續約，為了緩解球隊的薪資壓力，他做出了非常大的犧牲。不過對此他本人並不在意少拿一些錢，也表示不會後悔做出這樣的決定。

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Wiggins來到勇士之後，終於完全兌現自己的天賦，從砍將轉型為全能前鋒，同時也接下Andre Iguodala的棒子，成為勇士外線單防的第一人，在2022年的奪冠征程中立下了汗馬功勞。

勇士上賽季已經突破聯盟豪華稅歷史新高，儘管球團願意花錢，但無論如何也很難同時承受5個頂薪合約在陣中。在Jordan Poole已經以4年1.4億美元續約，而Draymond Green又動向未明的情形下，Wiggins最終決定做出犧牲，以低於市場預期將近1000萬美元的價碼續約。

在此前Wiggins就表達對勇士球團扮演自己伯樂的感謝，同時也表示待在灣區很開心，想在此結束生涯。而他也在行動上展現了誠意，原本外界認為他的薪資應該會落在3500萬美元左右，但最終這份4年合約年均薪才2500萬，可說是大幅降薪。

在新合約中，Wiggins在第一年的年薪只有2430萬美元，相比他舊合約最後一年的3361萬美元的年薪，少了931萬美元。但錢對這位昔日狀元前鋒來說是其次，若能在一個發揮自己所有天賦的地方，他認為自己可以接受少拿一點。

「你永遠不知道未來會發生什麼，我在勇士過得很開心，我們有機會去完成一些特別的事，我不會後悔。我愛這座城市，我愛這裡的球迷，我感到非常興奮。」Wiggins受訪時如此說道。

NBA薪資專家Bobby Marks指出，如果Green選擇執行自己2023-24賽季2760萬美元的球員選項，勇士在2023-24賽季的豪華稅仍將到達誇張的2.68億美元，再加上球員的薪資，這個金額將達到4.83億美元。

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