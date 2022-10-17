NBA／新合約大幅降薪不後悔　Wiggins：我在勇士很開心

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勇士上賽季已經突破聯盟豪華稅歷史新高，儘管球團願意花錢，但無論如何也很難同時承受5個頂薪合約在陣中。在Jordan Poole已經以4年1.4億美元續約，而Draymond Green又動向未明的情形下，Wiggins最終決定做出犧牲，以低於市場預期將近1000萬美元的價碼續約。
在此前Wiggins就表達對勇士球團扮演自己伯樂的感謝，同時也表示待在灣區很開心，想在此結束生涯。而他也在行動上展現了誠意，原本外界認為他的薪資應該會落在3500萬美元左右，但最終這份4年合約年均薪才2500萬，可說是大幅降薪。
在新合約中，Wiggins在第一年的年薪只有2430萬美元，相比他舊合約最後一年的3361萬美元的年薪，少了931萬美元。但錢對這位昔日狀元前鋒來說是其次，若能在一個發揮自己所有天賦的地方，他認為自己可以接受少拿一點。
「你永遠不知道未來會發生什麼，我在勇士過得很開心，我們有機會去完成一些特別的事，我不會後悔。我愛這座城市，我愛這裡的球迷，我感到非常興奮。」Wiggins受訪時如此說道。
NBA薪資專家Bobby Marks指出，如果Green選擇執行自己2023-24賽季2760萬美元的球員選項，勇士在2023-24賽季的豪華稅仍將到達誇張的2.68億美元，再加上球員的薪資，這個金額將達到4.83億美元。