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尼莎颱風擾台　4處災阻路段最遲18日中午搶通

▲尼莎颱風來襲，公路總局道路災情統計截至今（17）日上午7點為止，仍有兩處預警性封閉路段與4處災阻路段。（示意圖／NOWnews資料照）
▲尼莎颱風來襲，公路總局道路災情統計截至今（17）日上午7點為止，仍有兩處預警性封閉路段與4處災阻路段。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

2022-10-17 09:37:57

尼莎颱風來襲，公路總局道路災情統計截至今（17）日上午7點為止，仍有兩處預警性封閉路段與4處災阻路段，其中台7線大曼段發生坍方事故， 預計將於明（18）日中午才會開放通行，另外在宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線多處道路坍方、車輛受困，目前已全數脫困。

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在預警性封閉路段方面，包含花蓮縣秀林鄉台8線114.6K至167.1K，關原至天祥路段，預計17日中午12時視雨勢及道路、邊坡狀況決定恢復通行或另行公布調整管制措施。台東縣海端鄉台20臨105線25K至44K，天池至向陽路段，預計17日17時解除預警性封閉，並恢復常態性管制作業。

災阻路段則有4處，桃園市復興區台7線49.8K(大曼)坍方阻斷，封閉47K~50K路段至18日12時。宜蘭縣大同鄉台7線86.5K、86.7K、86.9K、87.3K(英士路段)4處坍方泥流阻斷，預計於17日12時搶通。宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~0.5K(百韜橋)坍方阻斷，預計17日10時搶通。台東縣海端鄉台20線181K (霧鹿附近)落石阻斷，預計17日10時搶通。

另外，宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線多處道路坍方、車輛受困，經公路總局逐一盤點受阻車輛計有客運 2 部、中巴 2 部、小客車 84 台，人員總數共 254 人。公路總局獨立山段林世志段長親自於受困路段擔任現場指揮官，負責指揮調度機具及安撫受困民眾，於台7甲線0K+500，共有4部機具，兩端同時搶災，同步通報縣應變中心請求就地安置受困人車，並協助運補物資，公路總局並於現場同步開設前進指揮所，調度物資運事宜。原受阻客運2台共4人、中巴2台共35人、小客車84台，人員總數共254人，台7甲線0.5k災點已先搶通便道並引導小客車經棲蘭方向轉由宜51線撤離；無法通行宜51線兩輛中巴遊客則由公路總局公務車接駁，於清晨5點10分送抵羅東車站。
 

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