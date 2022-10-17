尼莎颱風擾台　4處災阻路段最遲18日中午搶通

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災阻路段則有4處，桃園市復興區台7線49.8K(大曼)坍方阻斷，封閉47K~50K路段至18日12時。宜蘭縣大同鄉台7線86.5K、86.7K、86.9K、87.3K(英士路段)4處坍方泥流阻斷，預計於17日12時搶通。宜蘭縣大同鄉台7甲線0K~0.5K(百韜橋)坍方阻斷，預計17日10時搶通。台東縣海端鄉台20線181K (霧鹿附近)落石阻斷，預計17日10時搶通。
另外，宜蘭縣大同鄉土石流造成台7線多處道路坍方、車輛受困，經公路總局逐一盤點受阻車輛計有客運 2 部、中巴 2 部、小客車 84 台，人員總數共 254 人。公路總局獨立山段林世志段長親自於受困路段擔任現場指揮官，負責指揮調度機具及安撫受困民眾，於台7甲線0K+500，共有4部機具，兩端同時搶災，同步通報縣應變中心請求就地安置受困人車，並協助運補物資，公路總局並於現場同步開設前進指揮所，調度物資運事宜。原受阻客運2台共4人、中巴2台共35人、小客車84台，人員總數共254人，台7甲線0.5k災點已先搶通便道並引導小客車經棲蘭方向轉由宜51線撤離；無法通行宜51線兩輛中巴遊客則由公路總局公務車接駁，於清晨5點10分送抵羅東車站。