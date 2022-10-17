尼莎颱風擾台！經濟部：全國19處未退水、256戶持續停電
颱風尼莎海上警報於昨（16）8時30分解除，並朝西南西行進，但強度增強為中度颱風，不過外圍環流影響持續，再加上東北季風的共伴效應，將持續對桃園以北及宜蘭帶來豪大雨，經濟部長王美花今（17）日召開災害緊急應變小組視訊工作會議，並說明統計至今日8時，全國曾積淹水183處，其中有台北市仍有19處仍未退水，此外，在停電的3631戶中，目前仍停電用戶達256戶，包含宜蘭縣大同鄉190戶，預計17日23時可修復，新北汐止伯爵山莊66戶，待土石流清除，預計18日可修復；減壓供水戶數73戶皆於台東縣海端鄉，預計17日17時修復。她在出席活動會前也表示，不論退水貨復電，各單位會持續與地方政府保持聯繫合作，加速完成復原工作，確保各項水電維生設施安全，讓民眾儘早恢復正常生活。
颱風尼莎擾台，王美花今日召開災害緊急應變小組視訊工作會議說明，統計至今日8時，全國曾積淹水183處，其中19處未退水皆位於台北市、164處已退水(台北市84處、新北市62處、桃園市2處、基隆市4處、宜蘭縣3處、花蓮縣9處)；停電達3631戶，已修復3375戶，目前仍停電用256戶，其中包含宜蘭縣大同鄉190戶，預計17日23時可修復；新北汐止伯爵山莊66戶，待土石流清除，預計18日可修復；減壓供水戶數73戶，皆於台東縣海端鄉，預計17日17時修復。
王美花今早出席「2022全球離岸風電產業高峰會」會前接受媒體聯訪時表示，現在最重要的兩件事，第一，全力復原，其中在退水方面，這兩天相繼淹水的地區本來有183處，目前統計剩19處，她表示會盡快減少淹水情形；復電方面，此次停電戶數本來有3600多戶停電，現在已有3300多戶恢復，其餘尚未恢復戶大部分皆因土石流所致，必須先清除，才能夠進行下一步修理，總的來說，各單位持續與地方政府保持聯繫合作，加速完成復原工作，確保各項水電維生設施安全，讓民眾儘早恢復正常生活。第二，持續警戒，雖然颱風警報已解除，但因相關淹水情形、河床水位、水庫放水等皆仍有警戒，提醒民眾注意安全。
基隆地區持續降雨，基隆河川流穩定，新山水庫蓄水率已達8成以上並持續上升，經濟部已決定將基隆地區（含新北汐止）水情燈號由綠燈調整為水情正常，目前仍然還是防汛期，也要求各水庫也參考石門水庫這次高水位操作經驗，掌握每次降雨機會，努力多蓄存水量在水庫中，以利後續枯水季水資源調配使用。
媒體提問「未來基隆用水確認無虞嗎？」王美花回應，基隆用水後續完全沒有問題，且東北季風會使基隆地區用水更加順利，今早觀察全台水庫情形，只剩少數如曾文水庫水量較少，其餘水庫幾乎滿庫，現在為高水位操作，「不過高水位也有操作上的壓力，因此水利署的同仁都很警慎在進行。」
同時，王美花指示水利署持續掌握降雨變化，即時發布淹水、水位及水庫放水警戒，並提醒民眾注意安全。