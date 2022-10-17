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尼莎颱風擾台！經濟部：全國19處未退水、256戶持續停電

▲尼莎颱風外圍環流及東北季風仍然持續對桃園以北及宜蘭帶來豪大雨，經濟部長王美花今（17）日召開災害緊急應變小組視訊工作會議。（圖／經濟部提供）
▲尼莎颱風外圍環流及東北季風仍然持續對桃園以北及宜蘭帶來豪大雨，經濟部長王美花今（17）日召開災害緊急應變小組視訊工作會議。（圖／經濟部提供）

記者鄭妤安／台北報導

2022-10-17 09:53:552022-10-17 10:19:09

颱風尼莎海上警報於昨（16）8時30分解除，並朝西南西行進，但強度增強為中度颱風，不過外圍環流影響持續，再加上東北季風的共伴效應，將持續對桃園以北及宜蘭帶來豪大雨，經濟部長王美花今（17）日召開災害緊急應變小組視訊工作會議，並說明統計至今日8時，全國曾積淹水183處，其中有台北市仍有19處仍未退水，此外，在停電的3631戶中，目前仍停電用戶達256戶，包含宜蘭縣大同鄉190戶，預計17日23時可修復，新北汐止伯爵山莊66戶，待土石流清除，預計18日可修復；減壓供水戶數73戶皆於台東縣海端鄉，預計17日17時修復。她在出席活動會前也表示，不論退水貨復電，各單位會持續與地方政府保持聯繫合作，加速完成復原工作，確保各項水電維生設施安全，讓民眾儘早恢復正常生活。

颱風尼莎擾台，王美花今日召開災害緊急應變小組視訊工作會議說明，統計至今日8時，全國曾積淹水183處，其中19處未退水皆位於台北市、164處已退水(台北市84處、新北市62處、桃園市2處、基隆市4處、宜蘭縣3處、花蓮縣9處)；停電達3631戶，已修復3375戶，目前仍停電用256戶，其中包含宜蘭縣大同鄉190戶，預計17日23時可修復；新北汐止伯爵山莊66戶，待土石流清除，預計18日可修復；減壓供水戶數73戶，皆於台東縣海端鄉，預計17日17時修復。

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王美花今早出席「2022全球離岸風電產業高峰會」會前接受媒體聯訪時表示，現在最重要的兩件事，第一，全力復原，其中在退水方面，這兩天相繼淹水的地區本來有183處，目前統計剩19處，她表示會盡快減少淹水情形；復電方面，此次停電戶數本來有3600多戶停電，現在已有3300多戶恢復，其餘尚未恢復戶大部分皆因土石流所致，必須先清除，才能夠進行下一步修理，總的來說，各單位持續與地方政府保持聯繫合作，加速完成復原工作，確保各項水電維生設施安全，讓民眾儘早恢復正常生活。第二，持續警戒，雖然颱風警報已解除，但因相關淹水情形、河床水位、水庫放水等皆仍有警戒，提醒民眾注意安全。

基隆地區持續降雨，基隆河川流穩定，新山水庫蓄水率已達8成以上並持續上升，經濟部已決定將基隆地區（含新北汐止）水情燈號由綠燈調整為水情正常，目前仍然還是防汛期，也要求各水庫也參考石門水庫這次高水位操作經驗，掌握每次降雨機會，努力多蓄存水量在水庫中，以利後續枯水季水資源調配使用。

媒體提問「未來基隆用水確認無虞嗎？」王美花回應，基隆用水後續完全沒有問題，且東北季風會使基隆地區用水更加順利，今早觀察全台水庫情形，只剩少數如曾文水庫水量較少，其餘水庫幾乎滿庫，現在為高水位操作，「不過高水位也有操作上的壓力，因此水利署的同仁都很警慎在進行。」

同時，王美花指示水利署持續掌握降雨變化，即時發布淹水、水位及水庫放水警戒，並提醒民眾注意安全。

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