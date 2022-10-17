Apple Music空間音訊首次在非蘋裝置上　將載入賓士車

Apple 和 Mercedes-Benz 宣佈，Apple Music 杜比全景聲的「空間音訊」將首度提供作為 Mercedes-Benz 汽車的原生使用，搭載「空間音訊」的 Apple Music 透過 Mercedes-Maybach 車型、EQS 和 EQS SUV、以及 EQE 和 S-Class 中的 MBUX 資訊娛樂系統完全整合，提供更頂級的音樂體驗。
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Apple Music日前宣布歌單內容超過1億首歌曲、專業編排的播放列表，以及獲獎的 Apple Music 廣播裡最優質的藝人專訪、深度對談和全球首播，同時使用杜比全景聲技術的「空間音訊」帶來驅動的沉浸式聲音，成為發燒友的心頭好。而此項技術不在是蘋果裝置獨佔，稍早Apple 宣佈，Apple Music的「空間音訊」將首度提供作為 Mercedes-Benz 汽車的原生使用，讓高級車也能擁有同等級的音樂饗宴。
Mercedes-Benz AG 集團技術長兼董事 Markus Schäfer 表示：「Mercedes-Benz將成為史上第一款採用杜比全景聲沉浸式空間音訊的非 Apple 裝置。這個無縫體驗展現車用娛樂如何透過完美整合硬體和軟體。」
已訂閱 Apple Music 的 Mercedes-Benz 駕駛可以立即收聽不斷新增的「空間音訊」精選歌曲和專輯，涵蓋所有類型，包括嘻哈、鄉村、拉丁、流行、古典等。Apple Music 也提供精心編製的「空間音訊」歌單，例如「空間音訊體驗：開車音樂」與「空間音訊體驗：嘻哈」。