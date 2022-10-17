非Suzuki不可？且看CARTURE編輯部S-Cross與Vitara怎選？

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鄭捷如是說...
既然CUV正夯，名列級距先行者之列的Suzuki肯定有其過人之處，像是風格獨具的品牌調性、優異的妥善率、良好的空間配置及不俗的油耗經濟性都是向來為車迷所樂道的特質，不過問題就在當S-Cross新浪席捲而來，既有優勢配上車代更新、空間更大的狀況下，原本即為咱們心頭好的Vitara，是否就此成為棄婦而風頭不再？
於我觀點這樣的擔憂一點都不該成立，儘管在車長、軸距、空間與行李廂容積上，S-Cross在兩車間確實佔據一個更高的利基點，但話說回來Vitara麻雀雖小，該具備的機能卻也一樣不缺，更重要的是包括動力與底盤兩者基本上共用同一套系統，都配置1.4升直噴渦輪增壓引擎外加48V輕油電系統，也都可選擇前輪驅動或者Suzuki最為人所津津樂道的Allgrip四輪驅動架構，這麼一來，選項變成共計前驅的S-Cross(98萬元)、四驅的S-Cross(114萬元)、前驅的Vitara(94萬元)以及四驅的Vitara(104萬元)四種，是不是更加令人選擇困難？
我的話，擺在首位應當會是104萬元的Vitara S Allgrip，原因在於百萬價格帶具備四驅且真能上山下海的CUV其實並不多見，而緊緻的尺碼與俐落的設計也更加符合個人用車需求，但倘若想要空間更大或讓家人坐得更舒服，第二選擇則為要價98萬元的前驅版S-Cross，如此便能以較低的門檻入主全新世代原裝進口CUV，更圓潤滑順的動感線條，想來亦較符合當代都會CUV級距的主流審美眼光。
CJ如是說...
Suzuki先後在2021年與2022年推出導入48V輕油電動力系統的小改款Vitara與大改款S-Cross，雖然Vitara已算是進入產品末期，而S-Cross則是新世代產品，但因為都搭載了相同的動力系統，又同時都提供了二驅與Allgrip四驅車型，價格上又有所重疊，因此兩者有了交集，導致消費者可能會陷入選擇困難。 所以，我們決定以編輯觀點來做選擇，給大家一些購車時參考；若以個人觀點來看這兩個車系、共四個車型，我應該會選擇Vitara S Allgrip四驅車型；主要原因有幾項，首先，我個人對空間要求並不大，Vitara的車身尺寸較小巧，適合台灣的擁擠路況，且車內空間部分對我而言已經夠用；且停車也相對方便一些，有時車長差個10幾公分，就決定能不能搶到停車位的先機了；接著是，同樣搭載了Allgrip四驅系統，Vitara較小的尺碼與短軸距，能提供再好一些的越野能力，Vitara的一貫血統，以及現行世代上市以來，在越野機能上建立了不錯的口碑，到野外的玩樂機能會比S-Cross好一些。
簡單來說，若您偏向個人用車，乘載人員的機會低，又喜歡戶外活動的朋友，在兩車系、四車型中，Vitara S Allgrip四驅車型是相對較適合選擇。
Gary如是說...
Suzuki新世代車型依序導入48V輕油電系統後，S-Cross也理所當然的油電化，雖然燃油整體輸出略降，但有電動馬達額外輔助及更佳的油耗表現，這也是原廠為了通過更嚴苛的排汙法規所不得不的策略規劃，但有趣的是現行Taiwan Suzuki所販售的車型Vitara與S-Cross的價格區間相近且搭載同樣的動力系統，驅動方式也有二驅與四驅兩種選項，若以一般的購車角度來看當然是選新不選舊，而且S-Cross的車格尺寸也略大，配備也較新穎，理所當然新車是最佳解。
如果我是消費者若用不到四驅功能，只考慮通勤與市區用途那兩者的差異不大，選擇二驅車型就足敷日常生活需求，就看這4萬元價差所換來的9吋中央觸控螢幕以及360度環景影像系統是否值得，不過Vitara的越野性能在同級車中算是建立出一定的口碑，加上與S-Cross有著10萬元的價差，如果真的要拿去上山下海那Vitara會是我的首選。
Suzuki這次推出S-Cross反而不以越野性能為號召，我想也是為了與Vitara做出產品區隔，而且10萬元的價差僅多了個全景天窗、新中控螢幕與360度環景，以這個級距來看此等金額並不是個小數目，如果不是那麼堅持一定要四驅功能甚至有機會讓消費者轉而看配備更好的產品，畢竟Kuga、CR-V、Tucson L、X-Trail、RAV 4、MG HS這些熱門車款都屬於這個價格帶範圍，這也是S-Cross上市後須受到市場考驗的一大挑戰。
彭彭如是說...
Suzuki全新一代S-Cross，售價部分也和Vitara一樣，入門車型突破90萬元關卡，甚至逼近百萬元，頂規Allgrip車型更是一舉來到114萬元，先不論與市場對手的競爭，單就與價格設定相近的Vitara，就好奇是否會造成網內互打情況，甚至也不知該如何選擇？
S-Cross與Vitara除價格相近外，動力與配備規格也幾乎大同小異，唯一較大差異就是車身尺碼，S-Cross尺碼為4,305mmx1,785mmx1,585mm，軸距2,600mm，而Vitara的4,170mmx1,775mmx1,595mm、軸距2,500mm就顯得較為緊湊。
配備部分S-Cross與Vitara也幾乎相同，不論便利性或安全等皆有多媒體中控系統、Apple CarPlay/Android Auto連接、ACC主動式安全車距巡航控制、BSM車側盲點偵測、LDWS車道偏離警示、RCTA後方車側警示等配備。兩者之間明顯差異就是S-Cross有著新的座艙設計、9吋中文化中控介面、360度環景顯影及Allgrip車型配備的全景電動天窗。另外S-Cross因尺碼較大緣故，因此擁有440～1,230公升較大的置物容積。
動力方面S-Cross與Vitara皆搭載1.4升渦輪引擎+48V輕油電系統，同樣擁有129.2hp最大馬力與23.9kgm最大扭力，及另有電動馬達10kW與5.4kgm動力輔助。兩車動力輸出雖相同，但Vitara因尺碼較短緣故，因此有著更出色的越野能力，且在操控表現Vitara也來得更為紮實且硬朗些。
綜合上述若不時會有載人需求且無需四驅系統需求，S-Cross前驅車型會較適合，反觀若對操控有一定要求又想有玩樂特性，Vitara S Allgrip會更適合。至於個人觀點因對空間沒有過多要求，因此會選Vitara S Allgrip，畢竟在相同動力下能提供更豐富的操駕感受。