台積電熊本廠曝光！力拚一年半竣工 日官員讚：進度很快
全球晶圓代工龍頭台積電在日本九州興建新廠，已於2022年4月動工，目前新廠的興建施工非常順利。日本經濟產業大臣西村康稔16日親赴熊本視察台積電新廠預定地工程進度，除了承諾會提供台積電必要協助外，同時也針對在當地推動半導體人才培育的看法。
綜合《熊本日日新聞》、《NHK》報導，台積電日本廠位於熊本縣菊陽町，自2022年4月開始動工，預計在2023年下半年完工。台積電的日本子公司「日本先進半導體製造」（JASM），16日首度公布新廠完工示意圖，並指出建造新廠通常要花上2至3年才能完成，「但我們計畫花1年半完成，且正照預定計畫進行興建」。
根據報導指出，台積電日本廠是由台積電跟日本索尼集團、日本電裝公司合資成立，總投資額高達1.2兆日圓（約台幣2600億元），其中經產省最高將補助4760億日圓（約台幣1031億元），目前以2024年12月開始出貨作為目標。
西村康稔16日也前往當地視察台積電新廠的施工進度，他隨後接受訪問稱「工廠正以非常快的速度進行建設，確保以及培育相關人才的活動也已經展開。九州全體努力進行的工作，中央政府也會給予協助」
西村康稔強調，為了半導體的穩定供應，和貿易夥伴之間的合作是很重要的，「台灣和美國一樣，是可以互補、相互合作的重要夥伴」。