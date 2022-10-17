賴順仁博士不戰學歷　要拼為民服務的戰力

戰學歷、論文門話題成為今年大選火線議題，六年前從逢甲大學建設規劃博士班畢業的議員賴順仁，至今仍是台中市議會唯一的博士市議員，他笑稱，自己真金不怕火煉，與其戰學歷不如談解決民眾陳情和爭取地方建設的戰力，這些更能獲得地方選民的關注。

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賴順仁表示，他赴美攻讀取得公共行政碩士後返台，帶著大女兒回北屯探親，與族中親長論及北屯建設，有諸多想法，而時任省議員的父親賴誠吉，隨著凍省腳步，就順勢以自己想退下來含飴弄孫為由勸他接棒，好好發揮所學專業知能，服務地方建設鄉里。

他聽了並不排斥，心中暗想「這若是天命，我就會當選」所以跟父親表明，自己堅持清白參選，所幸競選過程雖然倍加艱辛，但最終得票數還是幸運低空飛過，經此一役，奠定了自已在北屯的基礎人脈，如今則將面對連任第七屆的挑戰。

賴順仁說，因自已身為四寶爸，知道養兒育女的辛苦，所以在六屆議員任內，多半參與教育文化委員會，積極奔走爭取到北屯區幾所新校園闢建和完善諸多公衛安全議題，比如十一期重劃初始，推動仁美國小設立，現已成為明星校區；廍子國小經其催生，在 110 學年度一招生也爆滿；近期經其提案設立的松強國小也已動土，還被市長盧秀燕讚許為「最強的國小！」

賴順仁堅持：「孩子的學習、成長是不能打折扣的！」他在議會的問政風格，走溫和中道，但論述清楚直白。他認為，想為地方建設要極力陳辭，但若為了出風頭、上鏡頭，動不動就開記者會言辭過激，則反而會讓主事的公務員為難甚至反感。他寧可取得人和，促成建設圓滿履行。

比如之前崇德國中手球場ＰＵ跑道破裂，經其爭取溝通，即獲教育局補助重新鋪設，又如建功國小，為方便學生老師在校舍之間的穿梭走動，賴順仁居中協助申設空橋，也獲補助四百三十萬，在今年發包動工。

而今，讓他掛懷近兩年的大德國中圍牆邊窄巷，上下學期間，學子家長要與汽機車爭道，人車雜沓穿梭險象環生，校方經地方人士勸說，雖有心改善，但也為改建經費苦惱，經他居間與教育局溝通，終於爭取到經費，將校園圍牆退縮兩米供做人行道，前幾天也已打掉圍牆開始施工。

對於多數的平民老百姓而言，顧好一家老小，是最平實的小心願！賴順仁說，因應少子化的國安危機，執政黨不能只有放言，他建議台中生育津貼，每胎補助提高至一胎十萬元，或許有人推測「會不會徒讓寄籍台中人變多，或者在台中生然後搬走？」但他認為，台中在燕子市長主政下，把公幼、公托變多變好，是具體的比照先進國家，體現「孩子國家養」的大勢所趨，才能讓留在台中市的年輕人真的「能生敢養」！