尼莎颱風挾暴雨轟炸！土石流「紅色警戒」增至75條　

颱風「尼莎」持續增強，並與東北季風產生交互影響，形成共伴效應，為北台灣帶來「致災性降雨」。農委會水保局今（17）日發布土石流紅色警戒75條、黃色警戒91條、大規模崩塌紅色警戒1處、大規模崩塌黃色警戒1處。
颱風尼莎挾豪大雨轟炸北台灣，今6時30分農委會發布土石流及大規模崩塌警戒區預報，75條土石流紅色警戒，分布於臺北市士林區溪山里，宜蘭縣大同鄉英士村、樂水村、太平村，桃園市復興區三光里、華陵里，基隆市暖暖區暖東里、碇內里、過港里，新北市三芝區店子里、圓山里，石碇區潭邊里、烏塗里、永定里，雙溪區三貂里、泰平里，瑞芳區上天里、光復里、猴硐里、弓橋里、福住里、新山里、銅山里、濂新里、南雅里，平溪區菁桐里、薯榔里、嶺腳里、南山里、新寮里、十分里，汐止區烘內里、長青里、白雲里、茄苳里、保新里、東山里等，共5縣市10鄉鎮市區37村里。
91條土石流黃色警戒，分布於臺北市北投區湖田里，南港區九如里、舊莊里，內湖區港華里、西安里、西康里，新竹縣尖石鄉秀巒村、玉峰村，宜蘭縣大同鄉茂安村、四季村、寒溪村、復興村，花蓮縣秀林鄉文蘭村，壽豐鄉池南村，桃園市復興區羅浮里、高義里、義盛里，基隆市七堵區長安里、泰安里、長興里，新北市淡水區水源里，三峽區金圳里、插角里、有木里，烏來區福山里，深坑區深坑里、埔新里、昇高里、土庫里、賴仲里，瑞芳區瑞濱里、新峰里、東和里、傑魚里、碩仁里，萬里區溪底里、中幅里、龜吼里、野柳里、大鵬里，新店區雙坑里等，共7縣市16鄉鎮市區41村里。
另1處大規模崩塌紅色警戒，分布於桃園市復興區華陵里，地方政府應勸告或強制其撤離，並作適當安置；1處大規模崩塌黃色警戒，分布於新竹縣尖石鄉秀巒村，地方政府應進行疏散避難勸告。