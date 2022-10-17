大家都想出國！日本航線翻3倍　多家外航盼搶年底復飛

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交通部指出，在疫情發生前，108年我國機場共計提供約7200萬人次旅客服務。隨著疫情及防疫措施發展，航空旅客運量受到衝擊，109年約1900萬人次，110年則約760萬人次。
交通部提到，台灣自今年6月15日起逐步開放邊境檢疫措施，並調控入境總人數，由初期每週2.5萬人次、7月7日每週4萬、8月22日每週5萬、9月29日每週6萬，至10月13日每週15萬人次，航空旅客亦已逐步回流。
交通部說明，目前我國已與57個國家地區簽署雙邊航空服務協定，疫情期間，民航局仍持續洽談航空服務協定以擴增航點及服務容量，其中包含新增德國慕尼黑航點及帛琉擴增航班容量等，航空公司可在既有航約基礎上，依市場需求滾動檢討航網布局。
交通部透露，各航空公司已規劃每週飛航1107班，較10月份增班約8成，並達108年約4成航班數，其中日本因大幅放寬入境檢疫規定，且為國人喜愛旅遊地點，以日本航線增幅最大，由每週104班增至312班；東南亞次之，由每週248班增至383班，其餘航線亦持續增班。
交通部也說，復飛或新闢之航點包含金浦、釜山、濟州、仙台、亞庇、長灘島、公主港、峴港、慕尼黑及米蘭等航點；至澳門、泰微笑、全亞洲、馬亞洲等4家外籍航空公司已規劃於11至12月復飛，其餘江原、真航空、德威、濟州、泰亞洲、菲亞洲、汶萊皇家、馬印、泰獅子、巴澤等多家航空公司也表達有望於年底或明年初復飛。