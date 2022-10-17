尋找林怡姍！手機號碼有「013」 免費請看Disney+三個月
先不要罵「林怡姍」了！，現在手機號碼末三碼有「0、1、3」可以免費看Disney+三個月。《台北女子圖鑑》為Disney+首部原創華語劇，找來大咖演員金馬影后桂綸鎂飾演「林怡姍」，台灣大哥大為Disney+在台獨家電信營運商，將獨家推出「尋找林怡姍013」訂閱優惠活動，即日起至11月30日止，凡門號末三碼有「0、1、3」的台灣大哥大用戶申辦「Disney+單購月訂方案」，台灣大最多請你看Disney+三個月。
台灣大哥大以《台北女子圖鑑》女主角名字「林怡姍」的諧音，獨家推出「尋找林怡姍013」的活動，電話號碼末三碼全為「0,1,3」(順序不論) 的台灣大哥大月租型用戶，申辦「Disney+單購月訂方案」，台灣大幫你買單三個月Disney+；如果末三碼有包含「0,1,3」任一數字，也可享受「付1個月看3個月」的優惠，只要支付第一個月Disney+服務月費，台灣大哥大買單續訂後的連續兩個月。以上優惠活動限透過台灣大哥大Disney+尋找013活動網站申辦。
台灣大哥大也在台北威秀店打造期間限定的《台北女子圖鑑》主題門市，門市內能看見桂綸鎂與友人「台南幫」的主要演出者王柏傑、夏于喬和林思宇的個人視覺海報現身其中，還有女主角北上後，一路上遇見的台北圖鑑女、圖鑑男組成的主題窗貼。還有獨家的互動拍貼機，讓劇迷選擇金句圖框，尋找哪個角色與個性更像自己。威秀門市還加碼送精美小禮，只要拍照打卡即可獲得《台北女子圖鑑》獨家明信片。