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【MotoGP戰報：澳洲站】Quartararo失誤又摔車，Bagnaia奪季軍反將積分領先14分

▲ （圖／Carture 車勢文化）
▲ （圖／Carture 車勢文化）

Carture 車勢文化

2022-10-17 11:25:20

澳洲站可說是久違的精彩賽事，前半場Martin領先Marquez與Bagnaia緊跟在後，但到了下半場開始上演多名車手排名位置不斷更換的戲碼，最後由Rins奪下冠軍，而Bagnaia獲得第三名，也將積分一鼓作氣超前反領先14分。

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澳洲站上演了車迷期待已久久違的精彩賽事，首先排位賽由Martin取得桿位，Marquez與Bagnaia取得二、三位置。起跑後Martin順利佔到領先位置，Marquez與Bagnaia則緊跟在後，而這樣的局面也維持了大半場，不過在這此期間試圖要將積分差拉大的Quartararo卻開賽沒多久就發生失誤，這也讓排名一口氣掉到後方，沒有積分的位置如同退賽，但在場上就還有機會挽回，因此Quartararo就開始努力加快速度提升排名，但也因太拼在賽事進行1/3時不幸摔車退賽。另外Miller與Rins也從第8與第10名位置不斷往前攀升，其中Miller甚至數次超越隊友Bagnaia，但Bagnaia怎能容許被破壞積分位置，因此很快就反超要回排名，原以為可以繼續看到兩人拼搏，沒想到Miller被失誤的Alex Marquez撞到摔車退賽。

Quartararo比賽才4圈就發生失誤導致掉到沒積分位置，之後為追感減少損失卻不幸轉倒退賽。
Quartararo比賽才4圈就發生失誤導致掉到沒積分位置，之後為追感減少損失卻不幸轉倒退賽。
Alex Marquez失誤將Miller撞倒，當下有關心情況之後也和對方道歉。
Alex Marquez失誤將Miller撞倒，當下有關心情況之後也和對方道歉。
賽事來到下半場Martin抵擋不住後方車手攻勢，不僅讓出領先位置還掉至第6位置，而趁著混亂之際Bagnaia中於成功取得領先，但後方Marquez雖今年後來回到場上比賽算是復健，不過卻展現強大競爭力，一方面一直緊咬不放，另一方面算是測試自己的身體狀態與極限。除了Marquez Rins也來到了領先集團，在此之後三名車手就不斷交換排名，最後一圈Rins取得領先，Marquez則再次超越Bagnaia，最終由Rins取得冠軍，Marquez與Bagnaia分別二、三名。

由於Bagnaia取得第三名，Quartararo沒有積分進帳，因此Bagnaia將積分差擴大至14分，而今年賽事只剩兩站，下一站馬來西亞Quartararo勢必要前三名，而Bagnaia排名要很後面或要無積分才有機會將積分追回。

Bagnaia（233分）、Quartararo（219分）、Aleix Espargaro（206分）、Bastianini（191分）、Miller（179分）。

上半場Martin都處於領先狀態。
上半場Martin都處於領先狀態。
下半場就上演車手大亂鬥。
下半場就上演車手大亂鬥。
最後由Rins奪下冠軍。
最後由Rins奪下冠軍。

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