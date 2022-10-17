瘋掉！麥當勞X哆啦A夢「祕密道具抱枕」 10/19搶縮小燈
哆啦A夢迷簡直要瘋掉！大人小孩都喜歡的日本國民漫畫《哆啦A夢》，和台灣麥當勞聯名啦，10月攜手推出3款「DORAEMON祕密道具抱枕」，直接從哆啦A夢的四次元口袋中，拿出大家最喜歡的經典道具！首波10/19上午11點開搶「縮小燈」與「時光布」；10/26上午11點再推出「任意門」，全台總共限量7萬個，死忠的鐵粉們真的不能搶輸啊！
還記得2020年台灣麥當勞與《哆啦A夢》首次聯名推出「DORAEMON愛作夢抱枕」，才開賣10分鐘就有餐廳秒殺完售，各地更是搶買競爭激烈。如今，讓哆啦A夢迷又要瘋掉的好消息來了！台灣麥當勞今年再度攜手《哆啦A夢》推出「DORAEMON祕密道具抱枕」，網羅大家最愛的經典道具「任意門」、「縮小燈」與「時光布」，全系列總共3款造型。
第一波搶先於10/19上午11時開賣「縮小燈」與「時光布」抱枕，第二波則接力於10/26上午11時開賣「任意門」抱枕，全台總共限量7萬個；凡於餐廳內或得來速，購買任一套餐加價319元、或單買349元，即可擁有即可獲得「Doraemon祕密道具抱枕」一個。提醒大家，搭配套餐包括超值早餐、早安套餐、超值全餐、麥當勞分享盒、Happy Meal都適用；每份套餐限加購乙組，每人每次消費限購兩組，售完為止；不過24小時歡樂送、McCafé專屬櫃台、數位自助點餐機、機場店、點心站及部分餐廳，不販售也不適用喔。
另外，漫威迷也有聯名新品可搶，潮流杯瓶CORKCICLE酷仕客X MARVEL繼2019年聯名系列大受好評後，再度打造鋼鐵人、黑豹、美國隊長及蜘蛛人共四款人氣角色全新瓶身，包括CORKCICLE三層真空啜飲杯、CORKCICLE三層真空咖啡杯、CORKCICLE三層真空運動易口瓶共3款實用杯型可選。於10/19下午3點起獨家在7-ELEVEN全新集點「MARVEL 潮流酷炫生活快閃購／集點送」，10/19 15:00～10/23於門市快閃購（不用點數即可購買）；10/24 15:00起小7集點卡6點加價購。