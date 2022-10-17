2022九合一大選
COVID-19最新疫情關鍵資訊
CROSSROAD 跨世代倡議平台
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調

瘋掉！麥當勞X哆啦A夢「祕密道具抱枕」　10/19搶縮小燈

▲台灣麥當勞聯名日本國民漫畫《哆啦A夢》推出3款「DORAEMON祕密道具抱枕」，從四次元口袋中，拿出大家最喜歡的經典道具！首波10/19上午11點開搶「縮小燈」與「時光布」；10/26上午11點再推出「任意門」，全台總共限量7萬個。（圖／台灣麥當勞提供）
▲台灣麥當勞聯名日本國民漫畫《哆啦A夢》推出3款「DORAEMON祕密道具抱枕」，從四次元口袋中，拿出大家最喜歡的經典道具！首波10/19上午11點開搶「縮小燈」與「時光布」；10/26上午11點再推出「任意門」，全台總共限量7萬個。（圖／台灣麥當勞提供）

記者蕭涵云/台北報導

2022-10-17 11:41:38

哆啦A夢迷簡直要瘋掉！大人小孩都喜歡的日本國民漫畫《哆啦A夢》，和台灣麥當勞聯名啦，10月攜手推出3款「DORAEMON祕密道具抱枕」，直接從哆啦A夢的四次元口袋中，拿出大家最喜歡的經典道具！首波10/19上午11點開搶「縮小燈」與「時光布」；10/26上午11點再推出「任意門」，全台總共限量7萬個，死忠的鐵粉們真的不能搶輸啊！

我是廣告 請繼續往下閱讀
還記得2020年台灣麥當勞與《哆啦A夢》首次聯名推出「DORAEMON愛作夢抱枕」，才開賣10分鐘就有餐廳秒殺完售，各地更是搶買競爭激烈。如今，讓哆啦A夢迷又要瘋掉的好消息來了！台灣麥當勞今年再度攜手《哆啦A夢》推出「DORAEMON祕密道具抱枕」，網羅大家最愛的經典道具「任意門」、「縮小燈」與「時光布」，全系列總共3款造型。

第一波搶先於10/19上午11時開賣「縮小燈」與「時光布」抱枕，第二波則接力於10/26上午11時開賣「任意門」抱枕，全台總共限量7萬個；凡於餐廳內或得來速，購買任一套餐加價319元、或單買349元，即可擁有即可獲得「Doraemon祕密道具抱枕」一個。提醒大家，搭配套餐包括超值早餐、早安套餐、超值全餐、麥當勞分享盒、Happy Meal都適用；每份套餐限加購乙組，每人每次消費限購兩組，售完為止；不過24小時歡樂送、McCafé專屬櫃台、數位自助點餐機、機場店、點心站及部分餐廳，不販售也不適用喔。

另外，漫威迷也有聯名新品可搶，潮流杯瓶CORKCICLE酷仕客X MARVEL繼2019年聯名系列大受好評後，再度打造鋼鐵人、黑豹、美國隊長及蜘蛛人共四款人氣角色全新瓶身，包括CORKCICLE三層真空啜飲杯、CORKCICLE三層真空咖啡杯、CORKCICLE三層真空運動易口瓶共3款實用杯型可選。於10/19下午3點起獨家在7-ELEVEN全新集點「MARVEL 潮流酷炫生活快閃購／集點送」，10/19 15:00～10/23於門市快閃購（不用點數即可購買）；10/24 15:00起小7集點卡6點加價購。

▲想去世界各地就拿出「任意門」吧。（圖／台灣麥當勞提供）
▲想去世界各地就拿出「任意門」吧。（圖／台灣麥當勞提供）
▲哆啦A夢迷瘋掉！繼2020年「DORAEMON 愛作夢抱枕」後，「DORAEMON 祕密道具抱枕」也來報到。（圖／台灣麥當勞提供）
▲哆啦A夢迷瘋掉！繼2020年「DORAEMON 愛作夢抱枕」後，「DORAEMON 祕密道具抱枕」也來報到。（圖／台灣麥當勞提供）
▲看我的祕密道具抱枕「縮小燈」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲看我的祕密道具抱枕「縮小燈」。（圖／台灣麥當勞提供）
▲Ｑ萌「時光布」到底包有什麼秘密好蓬軟。（圖／台灣麥當勞提供）
▲Ｑ萌「時光布」到底包有什麼秘密好蓬軟。（圖／台灣麥當勞提供）
▲潮流杯瓶CORKCICLE酷仕客X MARVEL，7-ELEVEN全新集點「MARVEL 潮流酷炫生活快閃購／集點送」，共有鋼鐵人、黑豹、美國隊長及蜘蛛人，四款人氣角色 X 3款實用杯型，10/19下午3點起獨家在7-ELEVEN開搶。（圖／CORKCICLE提供）
▲潮流杯瓶CORKCICLE酷仕客X MARVEL，7-ELEVEN全新集點「MARVEL 潮流酷炫生活快閃購／集點送」，共有鋼鐵人、黑豹、美國隊長及蜘蛛人，四款人氣角色 X 3款實用杯型，10/19下午3點起獨家在7-ELEVEN開搶。（圖／CORKCICLE提供）

達美樂外帶大披薩199元！「買1送3」買大送大再送烤雞腿

LINE免費貼圖10組放送！白爛「好人信」搞笑：請支援收驚

快對身分證！德州鮮切牛排「免費送豬肋排」　這家買1送1

必勝客新開「Hot燒站」夏威夷比薩50元　冰火菠蘿開賣

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀