王美花訪矽谷大廠　估帶回100億研發投資強化供應鏈韌性

我是廣告 請繼續往下閱讀
王美花今早出席由歐洲在台商務協會（ECCT） 與全球風能理事會（GWEC）所舉辦的「2022全球離岸風電產業高峰會」，會前接受媒體訪問時指出，今年是離岸風電最大工程量的一年，目標希望年底時，既有以及新設的風機總共完成200支，現在除了由能源局掌控，也有跨單位的專案小組，有任何問題皆會立刻解決。9月時，能源局表示今年新增量已累計超過100座，媒體提問，目前是否有進度更新，共完成幾台？她回應，離岸風機在裝置容量上有各式各樣的問題，皆可能要持續進行相關安排，故很難說現在目前完成幾支，無論如何，都期盼在年底時達成目標。
此外，為深化台美經濟關係、幫助台灣廠商創造商機，王美花於美西時間14日率團訪問美國加州矽谷4廠商，包含與輝達（NVIDIA）、應用材料（Applied Materials）、思科（Cisco）、新思科技（Synopsys）等公司高層交換意見。她於今日表示，此次拜訪估計約能有100億的研發投資，「這不只是100億的問題，這次的研發投資會帶動台灣整體供應鏈一起成長，強化供應鏈韌性」，對下世代相關技術的發展非常有幫助，研發投資細節會持續與廠商密切討論，他們也相當開心國門開放，並提到會盡快安排訪台行程，討論溝通投資細節。
經濟部日前也提到，此行預計可帶回美方對台「研發投資及訂單」達新台幣300億元以上的商機，此次美西之行聚焦台美在加強供應鏈韌性及持續拓展雙向貿易與投資合作的重要性，相信未來可進一步深化美國重要高科技公司與台灣產業的連結，助力台灣產業發展。