習近平宣讀二十大報告 3中共大咖不鼓掌、胡春華搞神隱
中共二十大昨（16）日上午在北京人民大會堂開幕，第一天習近平進行近2小時的報告，現場中共大咖、元老齊聚，包含前任中共總書記胡錦濤、105歲的宋平、涉彭帥性侵傳聞的前中共國務院副總理張高麗等人；有媒體也發現，胡錦濤雖安排坐在習近平左手邊，但兩人基本沒有交流，被外界認為下任總理熱門的胡春華則莫名神隱了6分鐘，而在習近平的報告中，胡錦濤跟宋平師徒2人幾乎全程把手放在台下，與身旁熱烈鼓掌的黨員們形成明顯差異。
習近平的報告內容掀起外界關注，但二十大首日現場花絮也不少，開幕第一天中共核心領導層組成的「中共二十大主席團常務委員會」46人中，包含胡錦濤、溫家寶、宋平、張德江、俞正聲、劉雲山、張高麗、曾慶紅等卸任的中共領導人共41人出席，未出席者則包括江澤民、朱鎔基等。
韓媒《中央日報》透露，當天英、美2國記者都沒有現身新聞中心及人民大會堂，更有傳聞美國某大媒體駐北京記者並未獲邀，此外報導也統計了習近平這次政治報告的重要細節，包含演講全程花費1小時44分，獲得32次掌聲，其中提及涉台問題與統一後獲得長達24秒的掌聲，相當於每3分半左右就有人替他鼓掌。
另外，比起19大演講期間，習近平長達3個小時的政治報告中，胡錦濤兩度離席，這次胡錦濤並未離座，而是與「政治導師」宋平2人選擇「不鼓掌」，尤其在演講後半段2人幾乎將手放在台下或交叉依靠桌面。
另一名政治元老李瑞環也同樣在習近平上臺演講前，全體掌聲歡迎時選擇紋風不動，提到香港進入「由亂及治」時，其他人專注在聽，李瑞環卻埋頭像是在做筆記似的，一直沒有抬頭。