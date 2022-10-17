蘇貞昌：隨時檢討入境團旅指引降低風險

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指揮中心指出，國內疫情穩定，輕症與無症狀者為99.57%，近期隨大活動持續舉辦、邊境開放及進入呼吸道病毒流行季節，須密切關注重症高風險族群及後續疫情趨勢，並留意國際移入變異株特性以及對疫情造成的影響。
指揮中心說明，本月13日調升入境入境總量為每周15萬人、取消入境居家檢疫、實施7天自主防疫等措施，首3日入、出境人數均明顯增加，平均每日入境1萬1130人次，較前一月增加近2倍，首3日入境有症狀旅客佔0.12%，皆配合唾液採檢及優先搭乘防疫車輛；此外各縣市防疫旅宿已回歸常態經營，業者並依規定清潔、消毒，交通部觀光局將持續輔導，協助防疫旅宿業者儘速走過過度整備期間，回歸常態經營。
針對疫苗接種狀況，指揮中心報告，國內疫苗接種人口涵蓋率第1劑為93.8%，第2劑為88.1%，第3劑為73.6%，若以符合第3劑接種間隔人數統計，第3劑施打率則為93.9%，第4劑施打率則為13.1%，累積施打已超過6268萬人次，目前疫苗數量非常充足，將加強宣導並鼓勵民眾接種。
而目前確診個案分流收治量能以及確診中、重症個案收治量能皆充足無虞，同時也兼顧非確診民眾一般急、重症之就醫、住院需求，醫院病床量能皆在掌控之中，而有關治療與預防COVID-19藥物庫存充足，將持續增購並供貨以因應疫情需求。
蘇貞昌表示，本月13日進入國境解封的第二階段，開放觀光團出、入境，請指揮中心與交通部與業者持續宣導及溝通，確實落實並隨時檢討精進入境團體旅遊之相關指引，以降低國際間人群流動所增加疫情變化的風險；此外近日進入濕冷季節，請指揮中心隨時緊盯疫情以及流感等呼吸道病毒流行趨勢，備妥各類疫苗及藥物之安全存量，兼顧預防及治療量能。
蘇貞昌說，今天已是指揮中心成立的第1002天，這段時間以來累積的行政及管理經驗非常難得，各部會在此期間所建立的團隊溝通與合作模式如能持續累積，也將有助於台灣整體國力的提升，請指揮中心與各部會在防疫上的最後一哩路持續努力，對於得來不易的防疫成績也應向國人加強說明。