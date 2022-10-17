保安市場開幕12天淹水 卓冠廷：侯「好好做事」大破功
尼莎颱風雨勢造成北台灣傳出災情，民進黨新北市議員候選人卓冠廷今（17）日一早在臉書發文及貼圖表示，開幕僅12天的樹林保安市場竟然發生大淹水情形，攤商邊罵邊整理積水的攤位，痛斥新北市長侯友宜斥資1億500萬元卻得到一個會淹水的市場；侯友宜則在稍後出席市府活動首訪時指出，市場處的工程與積水無關，市場處會再做進一步說明。
卓冠廷臉書文章直接以「侯友宜的《好好做事情》大破功!」為題，指出前天才去樹林保安市場跟攤商和民眾打招呼，當時就有遇到攤商反映稍微漏水的情況；強調尼莎雨勢持續不斷，而侯市長當作重大政績宣傳，開幕僅12天的保安市場，在昨天早上竟然淹水了！誇張的是，保安市場淹水時，樹林的24小時降雨量，還不到汐止淹水時的1/3，這就是侯友宜在新北執政12年，鴨霸執政，打壓議員，打壓監督所導致最誇張的結果，花了1億500萬元，其中還有經濟部補助的5千萬元，讓新北市去做，最後得到一個會淹水的市場。
侯友宜稍後出席三重光榮國中光曜樓啟用典禮，受訪時指出，經過進一步了解，市場處的工程跟積水無關，市場處會再做進一步說明。
卓冠廷後續也在臉書發文補充，有民眾反映保安市場淹水跟公園排水阻塞可能有也有很大的關係，有可能在大雨前沒有做清淤的工作；無論如何，市府都責無旁貸，必須立刻了解原因。
新北市政府市場處事後回應，保安市場為開放式攤集區，經查為臨側公園水溝排水不及溢流至市場，當下已立刻派員到場將市場積水抽乾，今日已進行清淤，並將會同公所釐清排水不及原因。