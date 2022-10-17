再嗆蘇貞昌！柯文哲：平時沒訓練、防災長官要作秀

台北市豪雨成災， 內湖區康樂隧道於昨日下午4時發生邊坡坍塌造成交通中斷，但台北市長柯文哲昨日在中部為民眾黨參選人輔選，未在第一時間趕回台北遭到砲轟。行政院長蘇貞昌昨日視察中央防災應變中心時表示，地方首長應該坐鎮災害變中心，柯文哲今（17）日再度回應痛批不常不訓練，且「長官的功能就是作秀」。
柯文哲今日上午臨時追加行程視察基隆河堤外停車與水門開啟狀況，媒體聯訪時被問到有市議員要求他為昨日不在台北市道歉，柯文哲表示，北市三級開設是消防局長坐鎮，二級開設是副秘書長級，一級開設才是市長到，到昨天都沒有進入二級開設，理論是消防局長坐鎮，有LINE群組有問題隨時可以跟他回報，他對過去八年建立的防災體系有信心，特別是颱風與強降雨，只有意外發生時再通知長官要不要處理。
柯文哲說，陽金公路土石流塞住再打通，他們就可以處理，這不需要長官來看，等內湖康樂隧道塞掉要決定要不要連夜打通、調動大型機具，這就需要長官處理。
柯文哲話鋒一轉表示，照SOＰ走，平常就要訓練好、準備好，平常不訓練、不準備，災害發生才趕快去防災中心給人家看，現在都是E化時代，全部都遠距辦公，「為何還要人坐在防災中心給人看？太LOW了！」
柯文哲說，除了建立制度外，長官第四樣功能是作秀。媒體追問昨晚趕回來，跟今天增加的行程是不是覺得在作秀嗎？柯文哲表示，今天本來是在市政府講講，但是還是出來給大家看一看，出來視察只是「作秀的說明」。