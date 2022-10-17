跌幅收斂！台股午盤下挫逾180點 台積電跌13元至398元
上週五（14日）美股4大指數再度重挫，拖累亞股齊跌，台北股市今（17）日開盤下跌139.29點，加權指數以13988.83點開出，早盤最低一度跌逾200點至12,814.82點，午盤跌幅收斂，下跌逾180點，來到12946.25點。權值股台積電下跌13元至398元，跌出400元以下，跌幅達3.28%。其餘大型電子股跌多漲少，聯電、大立光下跌逾1%，聯發科跌逾2%；華碩、宏碁則小漲約1%內。今日盤面焦點為面板雙虎勁揚，驅動IC設計族群同樣強強滾，電動車概念股紅通通，安控族群逆勢抗跌，晶睿、奇偶、昇銳漲約1至8%。
美股14日道瓊指數下挫403.89點、跌幅1.34%。那斯達克指數下滑3.08%，標準500指數下跌2.37%，費半指數重挫4.46%。受美股疲軟影響，日韓股市今日分別跌約1.4％及0.07％，港股則下跌1.43%。
台北股市開盤下跌139.29點，加權指數以13988.83點開出，早盤最低一度跌逾200點至12,814.82點，午盤跌幅收斂，下跌逾180點，來到12946.25點；晶圓代工龍頭、權值股台積電下跌13元至398元，跌出400元以下，跌幅達3.28%。同樣是晶圓代工的聯電跌1.30%，來到37.4元，世界先進與力積電跌約0.86至1.10%左右。其他，聯發科跌逾2%，來到571元。鴻海則於平盤遊走。另外，南亞科、緯創、國巨、旺宏、日月光跌約0.3至1%多，大立光下滑1.39%；華碩、宏碁則小漲約1%內。
今日盤面焦點為面板雙虎勁揚，群創強漲約4.5%，友達上漲約3.79%，驅動IC設計族群同樣強強滾，天裕上漲超過8%，敦泰、晶宏漲約4至5%左右；電動車概念股紅通通，長園科強攻漲停板，統振漲約5.37%，和泰車、為升、致茂漲逾1%；安控族群逆勢抗跌，晶睿、奇偶、昇銳漲約1至8%。