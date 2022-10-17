新加坡富二代曬2千萬名錶　成《璀璨帝國》固定班底

甫開播就引起話題的Netflix真人秀實境節目《璀璨帝國（Bling Empire）》，在今年迎來了第三季。而參演三季節目的新加坡富二代Kane，為人豪爽和活潑，跟真人秀的參與者都保有好關係。他曾在節目上透露，自己年輕時只懂得揮霍爸媽的錢去買精品，所以一度被不爽的爸爸斷金援。後來他開始自給自足，在19歲時賺進人生第一桶百萬美元。他在節目上一直都很關照並非富二代的韓裔演員Kevin，甚至送了他一對價值百萬元新台幣的兄弟錶，以示兩人的友誼。
Kane在第三季的節目上，曬出爸爸贈送的訂製鳳凰錶，由名錶品牌Jacob & Co.特別設計一支天價名錶給Kane。該名錶採用了天文錶的錶盤，除了有三軸陀飛輪之外，更鑲有3克拉鑽石及請藝術家花了8個月時間用黃金雕刻鳳凰，極盡浮誇。估計價格超過2千萬新台幣，讓網友們驚呼：「戴了一棟樓在手上」。
事實上，Kane的家族在新加坡和泰國都有許多座商場，事業版圖遍及傳統產業、房地產和精品業。由於曾被父親斷金援，讓Kane明白財富獨立的重要性，因此他從19歲開始獨自打拼，並在洛杉磯成立房地產公司，靠自己的雙手拼出過億身家。
即便從揮霍的富二代成為CEO，Kane依然熱衷於精品，時常在Instagram上曬出整齊的貨品，樣式和顏色都相當齊全，他本身也擔任Rihanna的品牌Fenty Beauty首位東南亞大使。而他的Instagram也因為《璀璨帝國》而增長大量粉絲，目前已來到84萬，可以說是名利雙收的大贏家。