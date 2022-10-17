「不要新北市的我們也不要」 侯友宜：都有掌握災情變化
新北市長侯友宜今（17）日上午出席三重光榮國中光曜樓啟用典禮，受訪時針對新北市災情及處置做說明，對於民進黨新北市議員候選人山田摩衣批評侯市長在淹水警戒時還跑去新竹輔選，痛批「不要新北市的我們也不要」，侯友宜強調全天都有完整的掌握災情的變化，發現強降雨就立即趕回來坐鎮指揮，完全沒有耽誤救災的整個工作。
侯友宜回應新北災情指出，板橋大觀國小羽毛球地下室是一個比較老舊的建築物，發生淹水在第一個時間立即啟動抽水機制，在昨天都已經順利排除完畢；至於汐止伯爵山莊的土石流，因為高壓電廠旁邊有土石流的崩塌，昨天連夜去看，也請台電整個安全檢視了一次，先安置跟撤離了將近150人，總計撤離45戶及安置94人、33戶，這些工作在昨天都已經完成。
侯友宜表示，其實自己全天都有完整的掌握整個災情的變化，下午2點多還在指揮中心看災情，當時是發生零星的路樹倒塌，都已經順利完成，所以就按照既有行程南下輔選，後面的行程則因為在整個強降雨快來的時候，就取消後面的行程，趕回來坐鎮指揮，完全沒有耽誤救災的整個工作。
山田摩衣是在昨晚於臉書發文，批評侯市長為了選舉，仍然堅持要到新竹為輔選站台，在下午3點半在竹蓮寺與林耕仁手牽手、心連心，卻無視當時新北居民因豪雨成災，手忙腳亂救災的憂心，拋轟侯市長對災害潛在危機反應低，難道是已經開始醉心於2024，專心當藍營母雞嗎？發文疾呼「一個不要新北市的市長，我們不需要」。