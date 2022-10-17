飯店業者搶客！旅展優惠搶先推出　線上買超方便

2022台灣文博會、設計展等大型活動在高雄舉辦，各大星級酒店也紛紛進駐，引爆一波波觀光熱潮，高雄已成最佳旅遊城市。2022 ITF台北國際旅展將於11月登場，各大飯店搶先祭出優惠搶客。高雄萬豪酒店旅展優惠提前於10月17號開跑，住宿、餐飲折扣驚人，而且動動手指就能線上購買，手刀搶購住宿券就趁現在。
高雄萬豪酒店官網10月17號起搶先推出年度限定優惠，家庭客房一晚含四客豪享自助早餐，原價NT26,400元，下殺2.7折，只要NT 6,999 元；入住經典雙人房享兩客豪享自助早餐，NT5,199元。客房空間14坪起跳，早餐中西合併十分豐盛，健身房、SPA水療池、溫水游泳池等公設，如置身城市綠洲度假勝地，而且緊鄰義享天地購物廣場，逛街購物也超方便。
高雄萬豪酒店全館有10家餐廳，涵括港式飲茶、精緻中菜、自助餐廳、牛排館、日式料理餐廳、歐陸料理等不同料理風格，想要全館吃透透，把美食品嘗過一回，可選購餐飲餐飲禮券，並有滿千送百優惠，花千元即可拿到價值NT1,100元餐券，均可到館內任一間餐廳使用，另外加碼推出雙重優惠，若一次購買NT 100,000 元，當場回饋NT 5,000 元餐券，搭配滿千送百，重磅級回饋可拿到11萬5千元餐券。
高雄萬豪酒店9樓「豪享自助餐廳」推出餐券買10送2，平日午餐券12張NT9,350 元，平均一張不到800元，就能吃遍山珍海味，平日晚餐券12張NT12,100元，約83折，使用無期限；喜愛健康蔬食的消費者，不能錯過「京享蔬食百匯餐廳」，平日午餐券買10送2 NT 7,480元，平日晚餐券買10送2 NT8,580元。高雄萬豪酒店精心規劃超值優惠方案，數量有限，售完不再追加，早買立即享受。