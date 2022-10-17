國民姊夫AKIRA靠「2秘密」當新手帥爸　笑談幸福不會累

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AKIRA坦言，自己十分熱愛經典設計，他尤其提到「Vintage古董」及「Classic經典」，透露非常喜歡將經典款、甚至是古董單品混搭在現代時裝造型裡。平時從AKIRA個人的Instagram裡，就可以常看到他在服裝搭配裡展現這般創意巧思，有時是在簡單的T恤及牛仔褲休閒造型中，搭配一條雕花皮帶與皮革背心；或是在休閒裝扮裡，點綴具份量感的銀製項鍊與手鍊等飾品。AKIRA也常穿上有著刺繡圖紋的襯衫或夾克；或會在穿著正式套裝時，以紳士帽、西裝吊帶等配件展現復古氣息。
受到大家注目的林志玲與AKIRA夫妻兩人，不只AKIRA大方在HUBLOT宇舶錶上市記者會時，笑著表示「當爸爸很開心，不會累！」林志玲也在鏡頭前透露初為人母的心聲，「每一天都是一起學習，兩個人在一起從生活點滴中，去尋找幸福感，就會很幸福」。林志玲還提到，生完小孩後一度遇到低潮，「是靠著老公AKIRA的支撐下才挺過來」。
當AKIRA被問到是否如傳言要在台灣定居生活，他表示的確因為COVID-19疫情影響，這兩三年期間都沒辦法回到台灣，但強調視台北為第二個故鄉，「希望之後能有機會多多回來」。也提到當然除了家人之外，他自己所屬的兩個團體「EXILE」放浪兄弟、「EXILE THE SECOND」放浪二勢力，希望今後也能有更多的活動來到台灣、甚至是亞洲各地舉行，多與大家見面。
成為新手爸爸的AKIRA，一樣保有成熟的時尚男人味，他現身佩戴的HUBLOT Square Bang Unico計時碼錶，是繼圓形的Big Bang Unico系列和酒桶形的Spirit of Big Bang系列受到年輕世代歡迎後，全新推出的方形錶盤款式，成功將圓形機芯完美配置於方形錶殼內的鏤空面盤，及比圓形錶盤更難實現的防水功能，兩大困難點一次挑戰成功。
42毫米錶徑搭載自製UNICO飛返計時機芯，透過藍寶石面盤，6點鐘位置清晰可見導柱輪裝置，雙計時盤顯示設計取代傳統錶盤，一覽內部運轉奧秘；承襲宇舶經典設計的多層次錶殼，錶圈上六枚H型鈦金屬螺絲，位置與Big Bang一致；兩側均保留錶耳設計；拋光及緞面髮絲紋處理、微噴砂螺絲等細節；並擁有1百米防水深度。
HUBLOT Square Bang Unico方形錶盤計時碼錶，搭配專利One Click單鍵快拆錶帶裝置，並配備立體方形鉚釘橡膠錶帶，目前共有皇金、鈦金屬、黑陶瓷圈搭配皇金或鈦金屬，以及限量All Black黑陶瓷圈共五種材質。據悉，台北101專賣店於9月開放貴賓預覽後，限量All Black黑陶瓷圈在台灣配額已完售。