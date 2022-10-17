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快訊／本土確診+28806例！死亡增53例、境外增41例

▲指揮中心表示，今（17）日新增28806例本土個案。（圖／指揮中心提供）
▲指揮中心表示，今（17）日新增28806例本土個案。（圖／指揮中心提供）

編輯中心／綜合報導

2022-10-17 14:04:53

中央流行疫情指揮中心今(17)日公布國內新增28,847例COVID-19確定病例，分別為28,806例本土個案及41例境外移入；另確診個案中新增53例死亡。

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指揮中心表示，今日新增之28,806例本土病例，為13,399例男性、15,389例女性、18例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(5,540例)，臺中市(3,458例)，桃園市(3,359例)，高雄市(3,178例)，臺北市(2,836例)，臺南市(2,289例)，彰化縣(1,620例)，屏東縣(933例)，新竹縣(746例)，雲林縣(667例)，苗栗縣(658例)，新竹市(589例)，宜蘭縣(502例)，嘉義縣(490例)，南投縣(461例)，基隆市(388例)，花蓮縣(378例)，嘉義市(279例)，臺東縣(192例)，金門縣(110例)，澎湖縣(108例)，連江縣(25例)。

指揮中心指出，今日新增53例本土病例死亡個案，為26例男性、27例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、48例具慢性病史、31例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年6月9日至10月14日，死亡日期介於6月9日至10月14日。

指揮中心說明，今日新增41例境外移入個案中，為21例男性、20例女性，年齡介於20多歲至70多歲，分別自阿拉伯聯合大公國及韓國(各1例)移入，另39例感染國家調查中。入境日期介於今年9月16日至10月16日。

指揮中心統計，截至目前國內累計18,769,105例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含11,553,607例排除)，其中7,212,738例確診，分別為35,800例境外移入、7,176,884例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。2020年起累計11,961例COVID-19死亡病例，其中11,945例本土，個案居住縣市分布為新北市2,465例、臺北市1,337例、臺中市1,223例、高雄市1,129例、桃園市915例、臺南市888例、彰化縣673例、屏東縣483例、雲林縣370例、南投縣367例、苗栗縣323例、嘉義縣294例、基隆市264例、宜蘭縣257例、花蓮縣208例、新竹縣200例、嘉義市190例、臺東縣163例、新竹市137例、澎湖縣34例，金門縣25例；另16例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。（編輯：林莞茜）

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

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