新住民電腦班來了！基隆提供免費服務

數位E世代」，每年委託巨匠電腦公司與宜誠資訊公司，一起合作辦理新住民免費電腦課程，今(111)年基隆市中正區新豐里丁麗娜里長，提供免費場地供電腦公司進駐，藉由優秀的電腦軟硬體師資，指導新住民及其子女免費學習優質課程，移民署北區事務大隊基隆市服務站毛兆莉主任特於15日前往勉勵報名參加的新住民朋友在網路科技發展的時代，提升自身資訊能力。
丁麗娜里長除了服務社區，亦成立八方緣婦幼協會新住民據點，與公部門結合辦理相關資訊課程及活動不遺餘力外，更致力推廣建構社區內里民及新住民多元包容與欣賞彼此差異的新環境。本次電腦課程內容，為符合新住民朋友在生活中的實用性，特地與巨匠電腦、宜誠資訊規劃活潑有趣的課程，包括「LINE貼圖設計自己來」、「防疫好幫手之隨行額溫卡轉印設」、「化身成自己的智慧營養大師」、「藝趣玩創作之美學創意入門」教學，不再是枯燥乏味的盯著電腦操作，為新住民打造有趣的數位新生活。印尼籍新住民阿夢說：「她是被朋友揪來一起上免費電腦課程，但自己實際深入接觸電腦課程內容後，發現有許多很有趣的數位知識及應用技巧，在生活中相當的實用。」
毛兆莉主任表示，為讓新住民能順利適應疫情所帶來日常生活上的轉變，移民署推動「新住民數位應用資訊計畫」為新住民及其子女提供更好的學習環境，以中文、英文、越文、印尼文、泰文、柬埔寨文六種語言建構「新住民數位資訊e網」，新住民可透過移民署網頁註冊，有更多線上免費有趣的課程，提供自身學習與強化數位資訊技能，豐富生活同時也豐富人生。另外，台灣將於11月26日舉行九合一地方公職人員選舉，新住民朋友有發現賄選，可直接聯繫移民署基隆市服務站、專勤隊（市話24276374、24287172），一起創建優質選舉環境；政府雖已逐漸放寬疫情管制措施，但在人多擁擠的密閉空間，呼籲新住民朋友仍應配戴口罩，保護自身健康。