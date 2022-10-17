詭異喬叔再現？拜登搭肩少女給「戀愛建議」　尷尬一刻曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
不過有參與活動的人發現，在會後進行合影的期間，拜登搭著1名年輕女孩的肩膀，還在對方身後耳語，突然冒出了一句「我告訴我的女兒還有孫女們一件非常重要的事，30歲前別對感情太認真。」
對此，這名女孩回答「好的，我會記住這一點」，同時露出了尷尬微笑，但不確定是為了拜登手放的位置，還是拜登的耳語內容。從公開的畫面中可以看到，這名女孩原本開心的張嘴大笑，後來忽然露出有些尷尬神情，然後馬上回神，轉頭點頭回答拜登。
這一連串的過程被一旁美國學生團體「美國轉折點」（Turning Point USA）記者達爾梅達（Kalen D’Almeida）拍下，但隨後就被後方的白宮人員制止。
推特上不少網友都對於拜登的行為感到不安和困惑，一名推特網友指出，拜登對於社交暗示全無概念，「看看那女生身體語言，她向後退縮，因他向前靠向她時，她覺得不舒服，這麼做不恰當。」
一名保守派政治評論員強森（Benny Johnson）表示「令人毛骨悚然的喬（拜登）又來了。」另一名一名保守派評論員霍沃斯（Ian Haworth）則諷刺表示「如果川普（Donald Trump）抓著一個10幾歲的女孩並在低聲耳語相同的話，你能想像媒體的反應嗎？拜登一次又一次的做出這些詭異的舉動，而親民主黨的主流媒體只會笑說『這是我們的喬』！」
有報導指出，拜登常常被揭露在公共場合觸摸以及聞女性氣味，更從2015年開始，就被取了如詭異喬叔叔」（Creepy Uncle Joe）、「頭髮嗅探器」（hair sniffer）、「奇怪耳語者」（odd whisperer）之類的綽號。今年3月，也曾在出席公開活動時，像年僅8歲女學生做出類似的「戀愛建議」。