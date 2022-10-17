陳紫渝穿雨衣掃街！粉絲「熱情1舉動」感動她：拼就對了
九合一大選已經進入倒數階段，各候選人紛紛積極拜票掃街、推廣政見做最後衝刺。而被封為最美里長候選人的陳紫渝更是在近期大雨下不停的情況下，依舊堅持掃街拜票，而支持者與粉絲的「熱情1舉動」更是讓她感動喊：拼就對了。
陳紫渝將參選新北市永和區永福里里長，表明自己是「肯做事的青年人」，更「希望永福里能夠擁有全新的面貌」，因而出來參選。今（17）日上午，陳紫渝更貼出自己身穿雨衣與團隊一同上街掃街拜票，順便巡查里內是否有狀況。最後還發生了小插曲，有支持粉絲遠道而來，「就為了見陳紫渝一面」。
陳紫渝回憶起當時狀況「他們從遠處跑來，傘都來不及撐，跟我說他們特地來找我，原本看見服務處鐵門已經拉下，想著昨天和今天都錯過了時間，剛好看見幾個穿紫色衣服的人經過，趕忙將車子停下。看著他們淋著雨，眼神真摯地跟我說『紫渝加油』，心中著急卻也讓我更加堅信自己的心念。最後我想謝謝那位姊姊，即便我全身都是雨水，離開前還是給了我一個擁抱」。
最後陳紫渝也表明決心「今天紫渝能有這樣的際遇，是大家一起共創的美好，讓我們繼續加油，拼，就對了！」
貼文發出不到一小時，又立刻吸引近萬名支持者留言大讚「小心別感冒了，身體要好好保重才能服務里民」、「紫渝下雨天辛苦了」、「大雨澆不息里長對里民的用心，也澆不息我對紫渝的熱情」。（編輯：潘毅）